T-ara前成员雅凛未婚夫被指有犯罪前科，愤怒PO文反驳：他不是第二个全清祖

T-ara前成员雅凛近日同时宣布离婚和即将结婚，引起不少关注。 不料有网友发帖暗指其未婚夫有多次犯罪前科、担心艺人被骗，雅凛在IG发言反驳，称未婚夫十分痛苦甚至试图自杀。

雅凛今日淩晨在个人IG写下长文，表示未婚夫原本就有服用抗抑郁药物，近日因网上的恶意留言而压力过大、十分痛苦，在和她共进晚餐后独自一人服用了过量药物，被发现时已经昏倒。



雅凛称写下这些文字时仍在颤抖：「一想到欧巴这几天有多么辛苦，就非常心痛... 感觉我没能守护他，眼泪停不下来」「如果他死掉，我想问那些原因提供者：现在你们心里舒服了吗？」

雅凛为未婚夫撑腰：「我看了那篇文，说（未婚夫）情况不利就会以自杀做威胁，但他是每个瞬间都在照顾对方、思虑很深的人。 不要拿人命开玩笑，放过我们吧... 我才不管什么全清祖之类的，拜托安静一点吧。 」



雅凛本月10日通过IG同时宣布离婚和再婚的消息，表示会在离婚诉讼结束之后便登记结婚。 随后有人发帖称「某女团出身歌手与即将再婚的第二个全清祖」，很多人认为文中所指歌手就是T-ara出身的雅凛。

※关於全清祖的事可参考这篇整理：

《二十五，二十一》金泰梨原型险遭骗婚！「财阀未婚夫」竟不是男人，多次行骗坐牢、洗脑「生小孩继承集团」

发帖人表示爆料目的是防止更多人被骗，称歌手男友虽然自称是作家，但其实刚出狱没多久，前科包括诈骗、性犯罪、暴行、名誉毁损等，例如偷手机贷款、趁对方入睡时偷拍重要部位、发生关系时录音，警察来了就说自己才是受害者等等。 发帖人称受害女性有好几人，自己也是其中之一。



发帖人称歌手男优是典型的「雷普利症候群」，通过不断说谎满足内心对权势的欲望，很会吸引跟自己一样经历过离婚痛苦、情绪忧郁、内心软弱的女性。 虽然不至於像全清祖那样有组织地谋划诈骗，但会通过谎言为自己谋利，谎言被揭穿时要么行使暴力、要么以自杀猥亵，被逮捕就说自己有恐慌障碍等等。

该爆料文在韩网论坛Pann被29万人看到、1600多人点赞，目前仍未删除。 很多网友留言猜测「歌手」指的就是雅凛，担心雅凛上当受骗。

此外，雅凛2012年加入T-ara成为第8名成员，次年7月退团以个人身份活动。 2019年与年上2岁企业家成婚，虽曾在综艺中自曝感情不和、被丈夫辱骂，仍陆续生下2个小孩。



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