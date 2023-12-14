任时完瞬间从天堂跌到地狱！《少年时代》真正的白虎出手了！任时完「人财两失」还天天被爆打（EP.5 – 6）

[有雷] 看完这两集《少年时代》很想帮任时完写一个惨字啊啊啊啊啊啊～原本冒充著牙山白虎的他，受到同学们的拥戴甚至竞选学生会长，但真正的白虎李施优却在此时恢复记忆，开始出招报复让他受伤失忆的任时完，除了抢走校花女友，还逼他跟同学收保护费，任时完被逼急了竟然砸破好友的头…

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假白虎秉泰（任时完饰）开心与校花吃著炸猪排，还差2000元叫同学们赶紧送来，没想到来的是郑景泰（李施优饰）。秉泰送善花回家后，老实的他看不懂女生的暗示，错失接吻机会，不过善花也愿意成为他的女友。殊不知牙山白虎郑景泰此时已经想起了自己是谁，更在秉泰背后伺机而动。



白虎先是刻意跟著秉泰去约会，表现得比他更积极，甚至自己跑到善花校门口去堵她，让女生对他开始有些心动，十足的坏男人，比善良秉泰更有吸引力，白虎来到善花家门口附近，冷不防将她拉进并亲吻了她，被打了一巴掌也无所谓，秉泰目击了一切，虽然冲上去与白虎理论，但却也打不过白虎。



秉泰决定叫身边的小跟班去报复白虎出口气，没想到他们全都被打得鼻青脸肿，白虎除了打趴秉泰，还叫秉泰在全班面前说出真相，秉泰只好承认自己假冒了白虎，也被所有流氓毒打一顿。原本以为了不起就回到以前天天被打的生活，没想到现在根本来到地狱！白虎要求秉泰成为他的手下，除了吃霸王餐要秉泰付高额餐费外，还要求秉泰跟全班收齐保护费上缴给他。



另外白虎也要求秉泰约善花出来，说出自己只是白虎的小跟班，善花果真渐渐被白虎打动，变成了他的女友，甚至当面把秉泰送的东西丢在地上。秉泰身心俱疲，实在没有办法只好请全班同学每人缴200元给他，流氓同学把他打下台，要他自己想办法去抢，他竟然把脑筋动到邻居浩锡的头上，浩锡不屈服，秉泰竟拿起椅子砸向浩锡，害得他头破血流，因脑震荡而住院。



秉泰的父母赶紧到医院去与对方和解，而秉泰在病床前哭著与浩锡道歉，浩锡并没有怪他，甚至抱著秉泰说「我们明天再继续被打吧」，两人只能痛哭接受这种被霸凌却无力反抗的现况。

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