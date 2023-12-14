T-ara前成員雅凜未婚夫被指有犯罪前科，憤怒PO文反駁：他不是第二個全清祖

T-ara前成員雅凜近日同時宣佈離婚和即將結婚，引起不少關注。 不料有網友發帖暗指其未婚夫有多次犯罪前科、擔心藝人被騙，雅凜在IG發言反駁，稱未婚夫十分痛苦甚至試圖自殺。

雅凜今日淩晨在個人IG寫下長文，表示未婚夫原本就有服用抗抑鬱藥物，近日因網上的惡意留言而壓力過大、十分痛苦，在和她共進晚餐後獨自一人服用了過量藥物，被發現時已經昏倒。



雅凜稱寫下這些文字時仍在顫抖：「一想到歐巴這幾天有多麼辛苦，就非常心痛... 感覺我沒能守護他，眼淚停不下來」「如果他死掉，我想問那些原因提供者：現在你們心裡舒服了嗎？」

雅凜為未婚夫撐腰：「我看了那篇文，說（未婚夫）情況不利就會以自殺做威脅，但他是每個瞬間都在照顧對方、思慮很深的人。 不要拿人命開玩笑，放過我們吧... 我才不管什麼全清祖之類的，拜託安靜一點吧。 」



雅凜本月10日通過IG同時宣布離婚和再婚的消息，表示會在離婚訴訟結束之後便登記結婚。 隨後有人發帖稱「某女團出身歌手與即將再婚的第二個全清祖」，很多人認為文中所指歌手就是T-ara出身的雅凜。

※關於全清祖的事可參考這篇整理：

《二十五，二十一》金泰梨原型險遭騙婚！「財閥未婚夫」竟不是男人，多次行騙坐牢、洗腦「生小孩繼承集團」

發帖人表示爆料目的是防止更多人被騙，稱歌手男友雖然自稱是作家，但其實剛出獄沒多久，前科包括詐騙、性犯罪、暴行、名譽毀損等，例如偷手機貸款、趁對方入睡時偷拍重要部位、發生關係時錄音，警察來了就說自己才是受害者等等。 發帖人稱受害女性有好幾人，自己也是其中之一。



發帖人稱歌手男優是典型的「雷普利症候群」，通過不斷說謊滿足內心對權勢的慾望，很會吸引跟自己一樣經歷過離婚痛苦、情緒憂鬱、內心軟弱的女性。 雖然不至於像全清祖那樣有組織地謀劃詐騙，但會通過謊言為自己謀利，謊言被揭穿時要麼行使暴力、要麼以自殺猥褻，被逮捕就說自己有恐慌障礙等等。

該爆料文在韓網論壇Pann被29萬人看到、1600多人點讚，目前仍未刪除。 很多網友留言猜測「歌手」指的就是雅凜，擔心雅凜上當受騙。

此外，雅凜2012年加入T-ara成為第8名成員，次年7月退團以個人身份活動。 2019年與年上2歲企業家成婚，雖曾在綜藝中自曝感情不和、被丈夫辱罵，仍陸續生下2個小孩。



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