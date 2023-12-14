N.Flying李承协&柳会胜今年将第三度来台！受邀桃园跨年陪市民倒数

继台北市邀请MAMAMOO华莎、台中市邀请Jessi，桃园也请来了韩星陪市民跨年，是今年已第三度来台湾的N.Flying柳会胜与李承协！

*延伸阅读：台湾2024跨年北有华莎中有Jessi！台中跨年邀到Jessi，脏话又要飙起来了XD‎





韩国乐团N.Flying今年4月曾在台北开唱，7月台北又迎来两位成员李承协与柳会胜的演唱会，如果加上去年11月的台北巡演，不到一年短短八个月来台三次，「爱台湾」程度相当惊人。



没想到，N.Flying 12月底又要再来一次！一样是成员李承协与柳会胜，将参加桃园跨年演唱会「2024桃园星际城STARUP跨年晚会」，还是陪市民倒数的阵容。N.Flying 12月底的到来，将平自己八个月来台三次的纪录，也会达成2023年来台开唱第二多次韩星的纪录（三次）。



2023年来台开唱最多次的韩星，最高纪录是女团MAMAMOO包含小分队MAMAMOO+（颂乐、玟星），本周六16日是第四次来台，位居其后的除了N.Flying还有而因竞演节目《PEAK TIME》打开知名度的男团M.O.N.T，都是来台三次。



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