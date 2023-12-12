梦幻组合！(G)I-DLE Minnie &雨琦、IVE Liz &李瑞组跨团小分队「I-Z」（아아즈）

上个月才有(G)I-DLE小娟、aespa Winter与IVE Liz合体演唱〈NOBODY〉，这个月又有全新大势女团小分队组合！

▼(G)I-DLE小娟、aespa Winter与IVE Liz为釜山世界博览会合体演唱〈NOBODY〉



KBS 2TV《Music Bank》特别节目《2023 Music Bank全球庆典》（2023 Music Bank Global Festival），今宣布(G)I-DLE Minnie与雨琦、IVE Liz与李瑞将组成女子团体「I-Z」（아아즈暂译，(G)I-DLE아이들의 + IVE아이브），将用各有特色的嗓音带来特别舞台。



《2023 Music Bank全球庆典》第一部由路云、IVE张员瑛担任MC，表演阵容包含宣美、华莎、Young K、NCT 127、NCT DREAM、fromis_9、(G)I-DLE、ONEUS、TOMORROW X TOGETHERS、CRAVITY、aespa、IVE、H1KEY、xikers、ZEROBASEONE、RIIZE与FANTASY BOYS。

第二部由路云、高旻示、李泳知主持，表演阵容有朴振永、Golden Girls、SHINee、MeloMance、姜丹尼尔、THE BOYZ、Stray Kids、ATEEZ、ITZY、P1Harmony、STAYC、ENHYPEN 、NiziU、Kep1er、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans、&TEAM与BOYNEXTDOOR。

《2023 Music Bank全球庆典》将在15日韩国时间晚间8点30分起首播，共播出240分钟，足足有4小时。

▼阵容宣传片



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