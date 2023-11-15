12年前房時爀曾大膽示愛嚴正化卻被拒絕了！嚴正化舊事重提：好後悔啊

嚴正化和房時爀，似乎毫不相干的兩個人之間竟然還有這樣一個故事。

日前，防彈少年團成員SUGA的節「SUCHWITA」公開了最新一期的預告片，本期的嘉賓是女演員兼歌手嚴正化。 作為大前輩的嚴正化一亮相就自稱是姊姊，還問SUGA是不是93年出生的，而自己則是93年出道的，大展豪爽大姐風範。

聊天過程中，SUGA提到了明星戀綜《我們結婚了》。 早在2011年，「防彈少年團之父」房時爀就因為透露過想要和嚴正化一起上《我們結婚了》而引爆熱議。 當時房時爀在個人Twitter上表示：「我是嚴正化的狂熱粉絲，太想上這檔節目了」，並附上了某媒體報導的「很適合一起拍攝《我們結婚了》的明星」的新聞截圖。 房時爀不忘安撫嚴正化的粉絲，繼續寫道：「大家知道我是在開玩笑吧，千萬別生氣。 」有網友看到後留言：「這事需要嚴正化來選，時赫沒有選擇權。 」 隨後嚴正化還在某檔節目中回應此事，表示：「我還蠻開心的，但房時赫太嚇人了。 」並解釋房時赫很毒舌，且目光冰冷，讓自己感到害怕，如果《我們結婚了》節目組來邀請她的話，她會以行程太忙委婉拒絕。



12年後，舊事被SUGA提及，嚴正化也大方回應，說道：「第一次見到房時赫，現在我太後悔了，早知道當時就去拍（《我們結婚了》）了，那樣說不定我現在就是這家公司的藝人了。 哎唷，我是不是喝醉了。 」



預告片公開後引起了網友和粉絲的關注，大家留言稱：「哪怕是現在選擇權也在嚴正化手裡」、「怎麼回事，他倆莫名很搭」、等。

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