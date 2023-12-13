【韩网热帖】《烈女朴氏契约结婚传》收视率趋势

越过死亡来到2023年大韩民国的19世纪大胆保守女孩朴联遇，与21世纪无感情终结者姜泰河之间，像金子一般的契约结婚故事。

（联遇与患有疾病的丈夫结婚一天就生离死别，穿越到现在遇到跟亡夫长得一模一样的男人，以契约结婚再续前缘的故事）



全国/首都圈

第1集 5.6%/5.3% ▽ 最低

第2集 5.9%/5.8%

第3集 6.7%/ 6.7%

第4集 6.4%/ 6.2%

第5集 7.4%/7.2%

第6集 9.6%/9.8% △ 自身最高



本月9日播出的MBC金土剧《烈女朴氏契约结婚传》第6集，以尼尔森韩国为准的全国收视率达到9.6%，首都圈达到9.8%，2049年龄层收视率达到2.7%，创下了该剧的最高自家收视率。 这部剧以稳定的上升趋势吸引了周末家庭剧场的观众。 特别是这集结尾朴联遇（李世荣 饰）发现姜泰河（裴仁爀 饰）心脏手术伤口的一幕，收视率甚至飙升到11.8%。



(ㅈㄴ좋아서)개미친 열녀박씨계약결혼뎐 6화엔딩

과거현대 데칼 진짜 잘쓰는 맛집임 다같이 츄라이츄라이 pic.twitter.com/lE4tfFqOUd — (@230SAVE) December 9, 2023

韩国网友评论：

1. 这集真的是legend kkk

2. 嫉妒的男主超有看点

3. 看完本放立即看了重播，真的好有趣

4. 超级好看ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ薄荷（「朴河」谐音）化学反应zzang

5. 第1集就很好看，越来越好看

6. 真的超好看，不看的人是傻瓜啊啊啊啊



7. 化学反应疯了，裴仁爀李世荣超棒... 大家都看看吧，两个人都好可爱，让人心情变好的电视剧ᅲᅲᅲ

8. 涨了2%这么多，应该是《无人岛的Diva》观众跑来这里了吧

9. 为什么只有12集ᅲᅲᅲᅮᅮᅮ

10. 因为对李世荣有好感才开始追，发现裴仁爀也演得不错kk产生好感了kk两人的化学反应也超有趣

11. 这集太有趣了，我一直拍膝盖，都拍红了kkkk

12. 进展很快又有趣，洪室长和四月的甘草cp好看、主cp也好看ᅮᅮ 可惜只有12集ᅮᅮ



13. 我还没看，但公司午餐时很多同事都说好看kkk

14. 追得很开心，但总感觉是属於李世荣的剧，男主好可惜ᅲᅲ帅是很帅，就是不知哪里差口气，男主真的好可惜ᅲᅲ

15. 太肉麻了，我先下车

16. 古代部份很有趣，但现代戏份太刻意了，我跟女主的现代部份演技不合

17. 就是幼稚，男主人设也是老套大集合，一点都不帅气不可爱。 不过总体而言，上年纪仍有点傻傻的男主都会人气，也许是韩国人都会喜欢的幼稚吧

18. 幼稚但有趣kkk



19. 我第一次看裴仁爀，觉得还不错啊...？换台时停在这部剧就是因为古装男主好帅、演技也很好，为什么突然开始贬他kkk爱情喜剧就是因为两个人都演得好才会涨啊

20. 我一开始也觉得男主演技落后李世荣很远、不太喜欢，但看了两人上金淑露营网综发现男主是Power E，形象有点意外、产生好感了，现在看剧很舒服

21. 男主是豆腐相，越看越好看ᅲᅲ因为太白在电视上看不清，看YouTube就会发现他鼻梁很高、很帅气ᅲᅲ

22. 其实爱情喜剧都是老套桥段，很容易缺乏新鲜和趣味，但演技和化学反应都很好、很让人心动，叙事也够扎实，有一种让人期待下集的魅力

出处：https://theqoo.net/hot/3031087887

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