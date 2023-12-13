【有片】《少年时代》任时完怎么变那么油腻？观众辣评：手势、肢体语言、言行没有一样是不「脏」的

啊啊啊啊啊，快还我们清爽的任时完！！！

由任时完、李先彬、姜惠元、李施优携手主演的《少年时代》已於11月24日正式通过Coupang Play开播，任时完甩掉以往干练、清爽的少年气息，在剧中饰演了男主角「张秉泰」，外号「傻泰」，以不挨打为人生第一目标的孤独高中生。 却在转学到扶余农高的第一天被误会为牙山白虎... 於是，一夜之间，他从温阳懦夫变成扶余老大。 剧中他和女二号「姜善花」（姜惠元 饰）有一段感情戏，两人在极度拉扯中，懵懂的「秉泰」错过了与「善花」交往的机会。

善花和秉泰晚上走在小路上，善花告诉对方「首尔的人不会用语言说出『交往吧』」，好奇的秉泰立即反问，善花告诉他「用kiss表达，刚才明明给了你机会」。 秉泰虽然也想吻她，但又怕被甩耳光，错失了好机会，当他想要重吻善花时，又被对方拒绝了。 不过善花也留有余地，称「我会想想，下次给你个机会」。 而这段戏中任时完的演绎看得观众们惊掉下巴，他极致的油腻感完全让人忘掉了他的帅气颜值。



看了这段剧情的观众们也表示：「这是谁，只是戴了任时完的皮肤吧」、「这个演技绝了，还是用这张脸演的」、「任时完演技这么好？？真的好油腻啊」、「从未想过任时完能油成这样，看著就让人心烦」、「太讨厌了，他怎么演得这么真实」、「他的手势、肢体语言、 言行，没有一样不让人觉得脏的，哈哈哈哈哈哈」等。

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