T-ara前成员雅琳离婚再婚同日宣布：等离婚诉讼一结束就登记结婚！曾自爆夫妻关系不合，却又生2胎

韩娱圈在短短的41天里，已经有8对夫妻离婚了，女团T-ara前成员雅琳也宣布婚姻婚姻走到尽头。

10日，雅琳同时官宣了离婚和再婚的消息，透露在离婚诉讼结束之后会登记结婚。

雅琳在个人IG中表示：「有了想一直陪伴在身边的人。 非常真实，像被极光缠绕一样开始的爱情，经过深思熟虑后，现在我决定堂堂正正地公开...... 我们约定诉讼结束后立即登记结婚。 」对於未婚夫，她表示：「对於已经厌倦了很多事情的我来说，他是告诉我幸福是什么的人，也许他比我更痛苦。 在不知道自己是否会受到伤害的情况下，在我疲惫的时候，他是唯一愿意向我跑来的人。 他用希望和激动填满我痛苦过的梦想时间。 是为了实现我的所有梦想，承担著很多事情的人。 我遇到了非常珍贵和感谢的人。 」



2019年雅琳与比自己年长2岁的企业家结婚，次年生下儿子，并於去年生下第二个孩子。 雅琳在去年出演了综艺节目《结婚与离婚之间》中曾承认家庭不和，被丈夫辱駡。 但感情状况看似极不稳定的两人却意外曝出怀上二胎，引发关注。 雅琳透露「怀孕不是一个错误」，夫妻俩的关系已经有所改善。 然而大约一年半后她又再次透露与丈夫正在起诉离婚中。

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