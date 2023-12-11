韩国中小经纪公司奇迹再加一！人气男团ATEEZ首次登顶「Billboard 200」一位：简直像是在做梦～

恭喜 ATEEZ～！对中小经纪公司来说真的不是容易的事啊。

最新消息，人气男团 ATEEZ 的正规2辑登上了「Billboard 200」的榜单冠军一位，为自身写下了辉煌的新纪录。

根据美国Billboard（告示牌）发表的榜单报导中，ATEEZ 於12月1日发行的正规2辑《THE WORLD EP. FIN: WILL》获得了主要榜单「Billboard 200」的排名第一，击败了 Taylor Swift (泰勒丝)和 Drake (德瑞克)等著名流行歌手的专辑。 Billboard 表示：「这张专辑大部份是用韩文歌词，是今年第 7 张非英语类登顶的专辑。」



ATEEZ 透过经纪公司KQ娱乐表示：「感觉就像在做梦一样，非常高兴。多亏了一直支持我们，给我们力量的ATINY，让我们每天都能收到像这样的礼物。为了报答我们的粉丝，今后也会继续创作属於ATEEZ的音乐，展现更好的舞台和帅气的面貌给大家看。」



登上「Billboard 200」一位的团体有 BTS、SuperM、Stray Kids、BLACKPINK、TXT 和 NewJeans，ATEEZ 则是第一个登顶的中小型经纪公司所属团体，意义重大。

▼此次回归的主打歌〈Crazy Form〉MV：



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