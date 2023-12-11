T-ara前成員雅琳離婚再婚同日宣布：等離婚訴訟一結束就登記結婚！曾自爆夫妻關係不合，卻又生2胎

韓娛圈在短短的41天裡，已經有8對夫妻離婚了，女團T-ara前成員雅琳也宣布婚姻走到盡頭。

10日，雅琳同時官宣了離婚和再婚的消息，透露在離婚訴訟結束之後會登記結婚。

雅琳在個人IG中表示：「有了想一直陪伴在身邊的人。 非常真實，像被極光纏繞一樣開始的愛情，經過深思熟慮後，現在我決定堂堂正正地公開...... 我們約定訴訟結束後立即登記結婚。」對於未婚夫，她表示：「對於已經厭倦了很多事情的我來說，他是告訴我幸福是什麼的人，也許他比我更痛苦。 在不知道自己是否會受到傷害的情況下，在我疲憊的時候，他是唯一願意向我跑來的人。 他用希望和激動填滿我痛苦過的夢想時間。 是為了實現我的所有夢想，承擔著很多事情的人。 我遇到了非常珍貴和感謝的人。」

2019年雅琳與比自己年長2歲的企業家結婚，次年生下兒子，並於去年生下第二個孩子。 雅琳在去年出演了綜藝節目《結婚與離婚之間》中曾承認家庭不和，被丈夫辱駡。 但感情狀況看似極不穩定的兩人卻意外曝出懷上二胎，引發關注。 雅琳透露「懷孕不是一個錯誤」，夫妻倆的關係已經有所改善。 然而大约一年半後她又再次透露與丈夫正在起訴離婚中。

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