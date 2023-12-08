朴宝英、朱智勋、雪炫有望演出姜草《照明商店》，导演是《MOVING异能》「班导」！

今（8）日有韩媒报导，朴宝英经纪公司BH娱乐透露朴宝英有望演出《照明商店》，而这部作品此前就传出朱智勋与雪炫将出演，导演是演员金熙元。

《照明商店》是知名漫画家姜草，也就是今年大热门韩剧《MOVING异能》（MOVING超异能族）原著漫画《MOVING》作者的另部作品。《照明商店》属恐怖悬疑类型，故事讲述一家照明商店连结著阴间与阳间，描述生者和亡者之间的故事。正巧中国翻拍的电影今日将上映，由章若楠、白宇帆、刘奕君等演出。



除了朴宝英、朱智勋与雪炫，还有裴晟佑传出出演，不过朱智勋和裴晟佑名字摆在一起难免让网友联想两人负面新闻，而演员金熙元曾演出《MOVING异能》里金奉皙（李正河饰）与张喜秀（高允贞饰）的班导师「崔日焕」，没想到要首次执导筒，执导的就是同为姜草漫画改编的《照明商店》，相当令观众惊喜。

▼朱智勋



▼雪炫



▼裴晟佑



▼金熙元



另外，《照明商店》原本就预计在OTT上公开，原先传出有望落脚Netflix，最新消息则是Disney+，如此一来就会和《MOVING异能》同平台。

*更多《照明商店》剧情可见：朱智勋有望再接新剧《照明商店》奇幻设定引人入胜！2部新片待上映、1部新剧拍摄中‎

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