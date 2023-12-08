朴炯植＆朴信惠继《继承者们》后，时隔10年再次合作！新剧《低谷医生》剧照曝光，两位状态都超好！

JTBC新剧《低谷医生》讲述前途一片光明但是迎来人生低谷的两名医生，辞职后住在屋塔房上成为邻居后，一起成长且心动的励志罗曼史。

近日公开剧本阅读照，当天包括吴贤钟导演和白善宇作家在内，朴炯植、朴信惠、尹博、孔成夏、张慧珍、玄奉植、尹尚贤、吴东旻、朴元浩、姜尚俊、郑志顺等拥有扎实演技内功的演员们齐聚一堂。



特别是这是朴炯植、朴信惠继《继承者们》之后时隔10年再次重逢，让许多剧迷都相当期待！剧中，朴炯植饰演「吕正宇」一角，他从学生时代包揽所有的全校第一名，就读韩国国内最好的医科大学后，成为实力人品兼备的明星整形外科医生，一直走在花路上，但是因可疑的医疗事故而瞬间陷入人生泥潭，期待他的演技大变身！



朴信惠饰演患有「身心俱疲症候群」的麻醉科医生「南荷娜」一角，从出生开始就被称作「天才」，拥有清醒的头脑，学生时代极度努力疯狂地学习，成为医生后也是疯狂地工作。过著除了学习和工作之外什么都不知道的「无趣」人生，有一天回顾自己突然毁於一旦的人生，她决心改变。这也是她产后复出的作品，真的等～了～好～久啊！



尹博饰演喜欢虚张声势的整形外科医生「宾大英」，将展现不可替代的存在感。虽然与大学同届的吕正宇有著「独自」的竞争意识，但是比任何人都理解他。孔成夏饰演妇产科麻醉医生「李洪兰」，是南荷娜的好友，与看似不同却有著许多相似的宾大英有著微妙的关系。



制作组表示：「一起度过最灿烂和最寒酸时期的吕正宇和南荷娜的幸福复苏期，在其中绽放的罗曼史将带来愉快的心动和温暖的共鸣。请期待朴炯植和朴信惠的另类重逢！」而《低谷医生》由《举重妖精金福珠》、《那个男人的记忆法》吴贤钟导演执导，《金秘书为何那样》、《我的室友是九尾狐》白善宇编剧执笔，将在1月27日首播。



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