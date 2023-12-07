《犬系恋人》小鲜肉尹贤秀人气急升！车银优激咀朴圭瑛引爆热话～

由车银优、朴圭瑛和李玹雨主演的Viu Original原创韩剧《犬系恋人》剧情进入直路，韩海娜（朴圭瑛饰）终於以小狗的身份和陈书元（车银优饰）二次接吻，成功打破家族诅咒；二人确认关系后上演甜蜜吻戏，短短30秒片段随即疯传网路，成为中港台网民热话！香港观众即可透过「黄Viu煲剧平台」免费紧贴进度。
【车银优跃升全球偶像】
男神车银优凭藉Viu Original原创韩剧《犬系恋人》水涨船高，近月不但接下多个品牌代言、再度蝉联「11月全球Google搜寻量最高的韩剧演员」，日前还勇夺「Global Icon Award 」奖项，跃升全球偶像！
剧中饰演陈书元外甥、韩海娜学生「崔聿」的尹贤秀也不让前辈专美，挟著剧集人气急升，有望成为新一代男神接班人。
【尹贤秀视李东辉为榜样】
现年24岁的尹贤秀於2021年透过韩剧《Racket少年团》出道后，今年获相中成为Viu Original原创甜宠剧集《犬系恋人》的男配角之一，由於他和两位主角有大量对手戏，成功走进观众眼帘。谈到立志成为演员的契机，他笑言全因受到偶像影响：「小时候我和家人一起看《请回答1988》，当我看到李东辉饰演的东龙时，我也想像他一样，扮演能够为人带来幸福的角色，所以我开始寻找演戏的机会。」事实上，今年尹贤秀伙拍偶像李东辉、男神李帝勋等实力派演员主演全新犯罪韩剧，堪称「最成功的追星族」！
事业逐渐起飞，尹贤秀透露家人是他的追梦动力：「我和家人一起收看《Racket少年团》，妈妈和嫲嫲一看到我就哭了出来，听说爷爷事后也偷偷哭了；尤其我的嫲嫲和爷爷，他们非常喜欢在电视上看到我。」
Viu Original原创甜宠韩剧《犬系恋人》逢星期三晚上9时15分在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看《转角浣纱街》、《白昼之月》、《婚礼大捷》、《烈女朴氏契约结婚传》等Viu Original原创剧，尽览亚洲人气剧集。
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