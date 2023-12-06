《运气好的日子》李星民到底是计程车司机还是演员！为救女儿助柳演锡逃亡却命在旦夕！（EP.5 – 6）

[有雷] 《运气好的日子》看得让人冷汗直流，尤其在第六集的最后Ending实在太惊悚！李星民为了救回被柳演锡绑架的女儿，只好配合他的偷渡计画，警方与李姃垠也不断追捕著柳演锡，在偷渡船渐渐驶来的瞬间，李星民却也得知令他冲击的事实……

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司机吴泽（李星民饰）虽然已来到派出所，但接到金赫洙（柳演锡饰）用女儿胜美手机打来的电话，威胁吴泽必须让他今晚偷渡成功，否则胜美就死路一条。吴泽与太太确认后发现女儿的确失联，太太也正报警协寻，吴泽则是偷偷逃离派出所，必须去寻找金赫洙，并继续载他到木浦搭船。心碎的母亲（李姃垠饰）发现吴泽有异，也跟了上去，但在中途被吴泽甩掉。



金赫洙窝藏在一个员警家中，甚至杀害了家中的老母亲，员警到达之后，金赫洙甚至狠心将员警也杀害，金赫洙要求吴泽换上警察制服，开著警车载他回去拿行李前往木浦，方便躲避警方的追缉。一路上最令吴泽困惑的，就是「为什么是胜美？」金赫洙才娓娓道来，原来在学生会长允浩的告别式上，金赫洙认识了胜美，胜美脸上含著泪水，仍然来到金赫洙身旁送上面纸。



金赫洙很好奇胜美身上的天使气息，於是刻意接近她，甚至成为她的男朋友。不过金赫洙查觉到胜美渐渐开始提防他，甚至找允浩的朋友去调查他，金赫洙把胜美约到坡州，绑架她甚至残忍切下了她的手指，才能解锁她的手机。吴泽也是因为胜美才被金赫洙挑选上的司机，这一切都在金赫洙的计画内，他想看到像胜美这样善良的女孩，父母是否也同样善良？



胜美妈妈与警方合作，发现金赫洙从小没有父亲，跟外婆一起长大，於是到医院去问了外婆，她也给了一个坡州地点，但胜美并不在那里。吴泽则是刻意用手机打开扩音，让警方听见自己跟金赫洙的一问一答对话，得知了他要在木浦上船的地点，警方以及允浩的妈妈比吴泽更快抵达木浦，等著逮捕他。吴泽的计画被金赫洙识破，但为了胜美，吴泽只好再帮他找其他的船只，他询问车行以前是木浦黑道出身的梁司机，得知另一业者。



吴泽穿著警察制服，到偷渡业者那里立即被一棒打晕，业者甚至威胁要杀掉他，没想到吴泽突然眼神改变，把金赫洙威胁他的台词说了出来，说自己有精神疾病，就算被警察抓了也只不过坐牢10年，出狱之后会找他们的家人报仇…想不到连黑道都被吴泽唬住了，赶紧帮他安排一艘船偷渡。



吴泽载金赫洙来到港口，也看见远远驶来的船只，他要求马上知道胜美的下落，没想到金赫洙竟说「胜美一路从首尔跟来了」，接著从行李箱中拿出一个黑色塑胶袋，那是胜美的头颅……吴泽应该也没想过，金赫洙刚上车给他看的那一只手指头，竟是自己女儿的手指！吴泽仰天大喊，自己竟然还是晚了一步，金赫洙更是直接刺杀吴泽后将他推入海中…允浩妈妈也赶来，但她看著金赫洙的脸却认不出来！难道这位杀人犯从头到尾都盗用医生身分？！



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