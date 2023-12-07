BTS防弹少年团V公开申请特殊任务部队的原因：想要闯闯看，请大家相信我

防弹少年团剩下的几位成员即将在本月之内入伍，而得知V申请了特殊任务部队之后，引发了许多粉丝的担忧。

早前就有韩媒爆料称，有恐高症的V申请了SDT，入伍后就要挑战体力、耐力极限，令关心他的粉丝很不安。 就在前两日的入伍前直播中，V解释了这样做的原因。

V表示：「我要去的地方已经被媒体报导出来了，有很多ARMY非常担心，老实说我也是想要闯闯看，这是我的目标，大家不要那么担心啦，虽然是说要闯闯看，但该躲的时候还是会躲的，所以我会健康平安地回来。 高空索降确实有点可怕，那也没关系，请大家相信我。 」即将入伍的V对未来一年多的军队生活也满是憧憬，透露战友之中有不少人比自己年纪小，他会和众人好好相处，努力向大家学习，表达了积极向上的态度。 最后V又不忘安抚粉丝，再三承诺会健康平安地服役归来。



제가 가는 곳이 이게 기사가 낫더라고요 정말 아미분들이 되게 많이 걱정 하셨는데 솔직히 저는 한번 부딪히고 싶어서 가는 거니까 그리고 저의 목표도 있다 보니까 걱정 크게 하지 말아주셨으면 좋겠고 저도! 저도 부딪히지만 사릴 땐 사릴 줄 압니다! 그니까 건강하게 안 다치게 하고 오겠습니다… pic.twitter.com/lRuFjlg9Od — 안달.mp4 (@v1230mp4) December 5, 2023

태형이 가면 잘지낼거같대

자기보다 어린 친구들 많을건데 걔네들하고 이야기나누면서 새로움도 얻고 좋은 경험이 될거같대 ...

우리긍정태태짱 pic.twitter.com/dp74iyHAfK — (@apple1230g) December 5, 2023

粉丝和网友们听了V的解释之后，留言称：「太帅了，一定要平安健康地回来啊」、「有自己的想法和目标，还让我们不要担心，真的太暖了」、「希望他的战友们不要因为他是艺人就捉弄他」、「他是个心智坚定的人，一定会很快就适应部队生活的」等。



얼굴 봐....

50초만 20초만 하는데 개다급해짐

안돼 보낼수없어 pic.twitter.com/HPfp0sOJKb — 안달.mp4 (@v1230mp4) December 5, 2023

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