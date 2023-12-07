BTS防弹少年团V公开申请特殊任务部队的原因：想要闯闯看，请大家相信我
广告

BTS防弹少年团V公开申请特殊任务部队的原因：想要闯闯看，请大家相信我

明星   2023年12月7日   星期四10:27   Tracy  

（封面图源：IG@thv）

防弹少年团剩下的几位成员即将在本月之内入伍，而得知V申请了特殊任务部队之后，引发了许多粉丝的担忧。

早前就有韩媒爆料称，有恐高症的V申请了SDT，入伍后就要挑战体力、耐力极限，令关心他的粉丝很不安。 就在前两日的入伍前直播中，V解释了这样做的原因。

V表示：「我要去的地方已经被媒体报导出来了，有很多ARMY非常担心，老实说我也是想要闯闯看，这是我的目标，大家不要那么担心啦，虽然是说要闯闯看，但该躲的时候还是会躲的，所以我会健康平安地回来。 高空索降确实有点可怕，那也没关系，请大家相信我。 」即将入伍的V对未来一年多的军队生活也满是憧憬，透露战友之中有不少人比自己年纪小，他会和众人好好相处，努力向大家学习，表达了积极向上的态度。 最后V又不忘安抚粉丝，再三承诺会健康平安地服役归来。

粉丝和网友们听了V的解释之后，留言称：「太帅了，一定要平安健康地回来啊」、「有自己的想法和目标，还让我们不要担心，真的太暖了」、「希望他的战友们不要因为他是艺人就捉弄他」、「他是个心智坚定的人，一定会很快就适应部队生活的」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » BTS防弹少年团V公开申请特殊任务部队的原因：想要闯闯看，请大家相信我
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手