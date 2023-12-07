车银优&宋江被指演技「配不上」脸！看剧真的只看颜值吗

最近车银优的《犬系恋人》和宋江的《与恶魔有约》正在热播。

如果稍微注意一下这两部剧，你会发现这两部戏里挑大梁的男主角几乎都是以颜值说话，韩媒每次报导时多站在两人颜值的角度。



车银优主演的《犬系恋人》已经播到了第8部，最高收视率仅为2.8%，最低收视率一度跌到1.7%。 而宋江主演的《与恶魔有约》已经播出了4集，最高收视率和最低收视率为分别为4.5%和3.4%，远不如同档剧《烈女朴氏契约结婚传》。

最近有韩国专栏记者就点评了车银优和宋江的演技，直接点出两人演技配不上脸。 虽然身为男主角的两人不是电视剧收视率低迷的唯一原因，却一定是决定性原因之一。 《犬系恋人》和《与恶魔有约》从剧本、导演再到剧情发展也被观众多次吐槽，但更让人关注的则是车银优和宋江，这两位剧中的男主角。



无论是车银优还是宋江，两人都是韩剧圈难得一见的大帅哥，往往只是站在那里就足以赚足大众的目光，如果只是电视剧中的配角，这样的存在是锦上添花，但若是挑大梁的男主，仅凭藉帅气根本撑不起整部剧。 两人已不是刚出道的新人，前几年开始就担任男一号，但每次有新剧开播都逃不过观众们对他演技俩的批判，明明都是不同的角色，无论是悲伤、气愤、兴奋还是爱慕，情感起伏再跌宕，依旧几乎都是同一个表情，总有一种一切尽在不言中的感觉。 虽然这表演不算面瘫，但多少有些千篇一律了。 比起看字幕的外国观众来说，韩国本土观众还注重他俩的台词处理、语音语调等，可诟病的地方就更多了。 庆幸的是两人长得足够帅。



综观整个影视剧圈，职业生涯长的人往往靠演技取胜，哪怕不那么帅，不那么美，身材比例没那么完美，但当演技能撑起来时，没人会关注他们不那么顶尖的颜值和不完美的身材了，不然剧迷之间也不会出现「整容式演技」这个词了，往往是演技让演员看起来更生动，也让观众对演员的脸多了一层滤镜。



对於车银优和宋江的演技，韩国网友们也有话说，他们留言称：「要想继续当演员的话，一定要磨练演技，这样才能是演员寿命变长，外貌总有一天会老的」、「车银优表情太尴尬了，宋江则是发音问题，听不清楚台词」、「 他俩丝乎都对演技没什么野心，只要肯努力的话演技肯定会有长进，我愿意再等等看」、「真的，求你俩不要再拍戏了，先去系统学习一下表演吧」、「其实这两部剧中他俩已经进步不少了，但是还需要再磨练，因为颜值，我愿意多看他们的剧，求你们一定要好好练习啊，确实还有很多不足」、「 不不不，罗曼史的话还是颜值最重要」、「比起演员，他俩更像明星」、「有这张脸，哪怕没有演技也不怕没戏拍吧」、「看过南宫珉、李炳宪这类演员的演技之后，再看他俩，只会笑出声」、「因为有我这种为了看脸才去看剧的人存在，才会一直有剧组用他俩」等。

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