《无人岛的DIVA》「愿望以意想不到的方式及时间点实现」！朴恩斌与蔡钟协一家迎向新人生！（EP.11 –12完）

[有雷] 《无人岛的DIVA》上周日以自身最高收视率纪录完美收尾，让观众们终於能放心地与朴恩斌及蔡钟协一起笑了起来。蔡钟协一家人因冒用他人身份必须接受司法调查，甚至与家暴父对质。尹兰珠母亲临终前交付了关键秘密，而朴恩斌也终於站上梦想的舞台。

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尹兰珠（金孝珍饰）卷入合约股权纠纷，木河（朴恩斌饰）非但没有与她切割，在记者会上更是力挺偶像兰珠，表达对嘴演唱是出於自己的意思。兰珠妈妈病情恶化，原以为她是因老人痴呆而精神错乱，总认为自己才是尹兰珠，其实是因为她原本也怀抱歌手梦，尹兰珠是原本妈妈想用的艺名，不过因怀孕而停止了梦想，把这个名字给了女儿，让她代替自己完成梦想。



兰珠妈妈临终前曾给了一把钥匙，没想到是病床旁抽屉里藏有一张海外销售证明，尹兰珠曾在日本销售了14万张唱片，却没有被李代表认列，事实上早已超过2千万张的销量，兰珠找上了李代表（金柱宪饰）理论，没想到竟是兰珠母亲亲手销毁又隐藏了这个证据！原来妈妈希望她继续担任歌手，单纯地站上舞台表演，而不要成为公司负责人。



基浩（蔡钟协饰）一家人因为盗用他人身份而受到检调调查，这段时间基浩也刻意与木河保持距离，担心影响她的出道，不过木河还是时常出现在他们身边，也提醒著基浩，自己的情感经过了15年也没有改变。当基浩一家人全部被认定为不起诉，木河也与他们一同庆祝。加上被虎头蜂螫到后发生车祸的大雄，昏迷了四个月终於奇迹苏醒，更指证基浩父亲的恶行。



基浩父亲被愤怒冲昏了头，带著刀子在大街上暗算正要买蛋糕回家庆祝的新爸爸李旭，打算让基浩母亲无法改嫁，采浩（车学沇饰）赶紧通知家人，但李旭仍未脱离险境，基浩的亲生父亲却在家中自行了断生命。李旭在大家温情喊话下终於醒来，也赶紧以本名与基浩妈妈登记结婚，成为真正的一家人，采浩与基浩兄弟终於能够改姓李。



木河终於正式出道，回到了她与尹兰珠初次相遇的地方体育馆，心中涌起许多回忆，还记得她奋力发送绿色气球为尹兰珠应援，当她站上舞台的那一刻，台下满满的观众挥舞著象徵海洋的蓝色气球，让她热泪盈眶，她也终於从小舞台站上大舞台，成为成功的歌手，基浩始终在萤幕后守护著她。基浩没说出口的用心，每周到首尔车站，当兵成为海军前往更多无人岛，长期参加净滩活动持续10年以上，木河知道这一切不是偶然，两人的再相遇命运中的必然。愿望总是以意想不到的方式，在你不知道的时间点实现了。



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