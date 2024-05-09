《刘Quiz》车银优谈到ASTRO文彬片段满满洋葱！经常想：「我这样吃饭也没关系吗？真的有资格睡觉吗？」

节目的这一段让人忍不住鼻酸想哭，网友也很担心车银优的心理状态，纷纷为他加油，也希望公司可以多多关心成员们。

tvN 人气访谈节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》在昨天播出了专访车银优的内容，由於车银优提到了同团ASTRO的成员文彬，那抑制自己情绪的模样让大家看了非常心疼。

车银优说：「其实去年有点...」想说的话到嘴边又停了好一阵子「去年对我个人来说是非常辛苦的一年」队友文彬在花样的25岁变成星星离开人世，像家人一样的成员及朋友突然离开人世，对他的打击相当大。



车银优：「这次专辑我写了歌词，心里有太多想说的话，所以每天都是在工作之余，写写歌词再试著录音，在彬的立场上...」在车银优难以继续说下去时，主持人刘在锡接话表示：「我在节目上也见过文彬几次，唉，真的是一位很帅气的人。现在想起来也是...」表达了遗憾之情。



车银优表示人们真的很容易遗忘，但每到悲伤时刻，每到这样的日子来临，能够让人们有意义的记起彬的方法有什么呢？所以他想著文彬写出了〈WHERE AM I〉，他提到是大哭著写著歌词，至今仍无法唱那首歌，罪责感真的太重了，车银优：「我吃饭的时候也在想，我像这样吃饭也没关系吗？睡觉的时候也在想，我真的有资格睡觉吗？」、「（文彬）会经常出现在梦中，有时候是在健身房，有时是在录音室，每次都不一样。」

▼〈WHERE AM I〉MV：



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻