「豪门姐弟」归来了！宋慧乔&车银优重聚合照、优雅贵气超养眼，网惊呼：「女王与王世子！」
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「豪门姐弟」归来了！宋慧乔&车银优重聚合照、优雅贵气超养眼，网惊呼：「女王与王世子！」

明星   2024年6月14日   星期五14:23   Sani  

（封面图源：IG@chaumetofficial、eunwo.o_c、kyo1122）

去年宋慧乔和ASTRO车银优出席品牌活动的合照被众多网友誉为「豪门姐弟」「奇幻爱情小说封面」，时隔一年两位颜值神仙再次同框合照，令人不禁惊呼好像女王姐姐与王世子弟弟！

宋慧乔和车银优同为某珠宝品牌大使，去年曾共同参加在法国巴黎举办的宣传活动，当时这组照片已成为很多人心中的经典，认为网路小说封面如果有真人版应该就是这样：
（图源：IG@kyo1122）
（图源：IG@kyo1122）
（图源：IG@chaumetofficial）

本月10日两人再次飞往意大利共同参加品牌年度发表鉴赏会，各自通过IG分享最新动态。 车银优的造型以黑色和白色为主，活动LOOK和休闲LOOK都贵气十足：
（图源：IG@chaumetofficial）
（图源：IG@eunwo.o_c）
（图源：IG@eunwo.o_c）
（图源：IG@eunwo.o_c）
（图源：IG@eunwo.o_c）

宋慧乔则是红色和白色主题，每一张照片都美到眩晕：
（图源：IG@chaumetofficial）
（图源：IG@kyo1122）
（图源：IG@kyo1122）
（图源：IG@kyo1122）
（图源：IG@kyo1122）

最新公开的合照中，一袭红色长裙的宋慧乔和一身黑西装的车银优站在一起，比去年略显清淡的画风更多一份炽烈浓重，再次令网友赞叹不已：「宋慧乔好像古典名画」「车银优比例也太赞」「看著车银优突然升起爱国之情」「拜托以王室姐弟的设定拍部剧吧」「请拍摄假想君主制的剧，女王姐姐和王子弟弟」。
（图源：IG@chaumetofficial）

此外，宋慧乔凭校园暴力复仇剧《黑暗荣耀》展现出有重量感的演技获得一致好评，目前正在拍摄新电影《黑修女们》，是为2015年姜栋元主演《黑祭司们》的续篇。 车银优主演的电视剧《美好世界》不久前刚刚剧终。

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