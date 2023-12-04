安恩真来到《You Quiz》大跳「Super Shy」展舞姿：拍完《恋人》后变得超爱草莓跟麝香葡萄！

12月3日tvN公开了《You Quiz》节目的预告影片，将邀请到刚刚结束电视剧《恋人》的安恩真，而她在节目中也侃侃而谈，对於《恋人》拍摄期间诞生了11组CP感到相当自豪。

刚结束了MBC的话题之作《恋人》，安恩真也在睽违3年后再度参加节目《You Quiz》的录影，安恩真虽然是演员但是综艺感十足，被问到拍完

《恋人》作品之后有什么差异呢？安恩真表示「狂买草莓及麝香葡萄，还狂倒上希腊式优格」，到底是为什么呢？



一开始在《恋人》剧本阅读的时候，安恩真提到自己印象非常深刻，狂问自己「我今天怎么会演成这样？」看到眼前的南宫珉前辈更显得慌乱。说著说著安恩真还公开自己对於南宫珉的「攻略必胜法」相当有心得，她到底以哪一种方法与南宫珉相处呢？让观众们相当好奇。



接下来为了支持安恩真，演员南宫珉也即将出演本节目。南宫珉从《恋人》的幕后花絮就不断称赞安恩真的出色表现，对於后辈的赞美从来不吝啬。并且他们也提到了在拍摄《恋人》的时间非常长，而期间内也因此诞生了许多真正的情侣。安恩真说应该有11组CP诞生！并且感到相当自豪，并且还将在节目中公开告诉大家，她如何识破秘密恋爱中的情侣。



私底下也爱追星的安恩真，在节目中提到她最近很喜欢New Jeans中的成员Hanni，而且Hanni还曾盯著她看了5秒，接著安恩真还跳起了New Jeans相当有人气的歌曲「Super Shy」，展现她的另一面魅力。本集的《You Quiz》将於12月6日晚间播出。



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