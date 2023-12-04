【韩网热帖】金牌编剧金银淑的作品中最多人念念不忘的是这部！

说起韩剧圈的金牌编剧，不得不提金银淑。

除了前段时间话题度居高不下的《黑暗荣耀》，她也创作出了不少脍炙人口的大热韩剧！比如《秘密花园》、《绅士的品格》、《继承者们》、《太阳的后裔》、《鬼怪》、《阳光先生》、《TKE KING ：永远的君主》等。 最近theqoo上有网友指出在金银淑编剧的诸多作品中，最让人念念不忘的一部是《继承者们》，从而引发了广大网友的讨论。



这部剧集合了李敏镐、朴信惠、金智媛、金宇彬、郑秀晶（Krystal）、姜敏赫、姜河那、朴炯植等青春明星，不仅有高中生们的纯爱故事，还融合了财阀豪门的情节，虽然故事幼稚，台词肉麻，但是并不妨碍这部剧成为不少观众心中的最爱。

而喜欢这部剧的观众们中，偏爱崔英道（金宇彬 饰）、李宝娜（郑秀晶 饰）和刘Rachel（金智媛 饰）的人想必也很多吧。



韩国网友评论：

1. 如果重播的话，收视率应该和当初差不多

2. 我太爱灿荣和宝娜这对CP了

3. 我是崔英道派

4. 这是韩国版的《绯闻女孩》

5. 我最喜欢第1、2集的夏天背景

6. 我是边骂边看，经常翻出来复习

7. 真的每次看的时候都会感叹「怎么会有这种剧啊」，等记忆模糊的时候都会翻出来再看一遍

8. 我爱死崔英道了

9. 崔英道的爸爸已经失去了名字，只记得是「英道的爸爸」

10. 当初我是因为太讨厌女主才没看完，她废话太多了，还矫情

11. 这剧是所有演员都很受欢迎

12. 难道没人喜欢姜河那吗

13. 我妹妹的下饭剧，还有一部是《PINOCCHIO》，反覆看

14. 好爱继兄妹那条线

15. 平时很少重复看剧，但这剧我已经看了3遍了，是金银淑作品中最棒的一部

16. 疯了，好久没看这剧了，今天打开来看，李敏镐真的帅爆了

17. 明明知道这剧很肉麻，但每次在youtube上刷到片段都忍不住停下来看

18. 我现在就在看，比较喜欢男女主，金叹真的太有魅力了，李敏镐演的真好

原文：https://theqoo.net/square/3024141739

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