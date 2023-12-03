可爱小熊威尔森来啦！《我独自生活》推出2024年挂历&桌历，收益再度捐出

《我独自生活》近日开始发售2024年历，这次主角是吉祥物熊玩偶威尔森（Wilson）！即可爱又价格公道，谁看了不想买呢~~

《我独》的2024年历分成桌历和挂历两种，封面都是彩虹会员们和小熊（巨熊？）在草地上嬉戏的疗愈画面：



内页设计也是「含熊量」很高，威尔森打网球、晒太阳、赏枫叶、跑马拉松、享用韩国料理，让人看到就有好心情~



其实这些都是节目里曾经播出的画面，例如古宫门前的合照就是朴娜勑和Code Kunst约会那次，右下角则是全炫茂、朴娜勑、李章宇的「棕榈油木浦研讨会」XD



桌历和挂历都有附赠威尔森贴纸，根据具体内容不同分成3种套餐：桌历+威尔森贴纸2种+10周年纪念邮票贴纸1种，8500韩元。



挂历+威尔森贴纸2种+10周年纪念邮票贴纸1种，8500韩元。



豪华版来了：桌历+挂历+威尔森贴纸2种+10周年纪念邮票贴纸1种+9张照片小卡，售价17000韩元。 照片小卡是前两个套餐里没有的，看起来是背面有彩虹会员的签名，旗安84还有自画像：



最后来两张贴纸特写，熊熊真的让人无法抗拒~





《我独》每年都会制作年历并将收益捐给有困难的人，这一次也会全额捐献。 目前已通过教保文库的线上商城接受预订，12月15日开始配送。

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