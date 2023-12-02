一天冲破百万观看！青龙奖演员欣赏NewJeans舞台反应太可爱：赵寅成慈父笑、BIBI激动飙泪、 朴正民高旻示手舞足蹈

青龙奖真的太懂了！专门安排几部摄影机记录台下演员门的反应，大家看NewJeans都好像在看女儿汇报演出啊！XDD

KBS电视台上月25日转播第43届青龙电影奖颁奖礼，昨日通过YT频道首次公开女团NewJeans表演时台下演员们的全程反应，立即被网友赞爆！



NewJeans带来两首歌《ETA》《Super Shy》，MC柳演锡刚介绍到「怪物新人」四个字BIBI便立即猜到是谁，激动地捂住脸！坐在后排的金宣虎、姜泰柱、金诗恩也很快反应过来，一脸惊喜：



开场时Haerin出现在观众席，朴正民开心得高举双手，柳承完导演妻子、姜慧贞制作人立即拿出眼镜戴上XD



高旻示见到Haerin简直比自己获奖时更激动，在背后不断发射爱心：



《ETA》音乐响起演员们纷纷跟著打拍子，安恩真和柳俊烈一脸享受（对不起，小编忍不住想起柳俊烈看朴轸永舞台时的反应...）：



BIBI激动得双手合十、眼神湿润还不断尖叫，令坐在两旁的宋仲基和洪思彬都被逗笑：



赵寅成和廉晶雅微笑点头，一副看乖女汇报演出的姿态：



唱到《Super Shy》时不少演员跟著手舞足蹈，朴正民表情含蓄但双手十分活跃，网：「好像出故障的弹簧玩偶」XD



宋康昊、全余彬、李炳宪、金善映、朴宝英也看得津津有味：



这支影片公开不到一天就冲破100万观看次数，很多人留言表示感谢：「没想到还有演员fancam！好爱他们的反应」「每个人都好像骄傲的妈咪和爹地在看女儿表演，太可爱啦」「BIBI眼睛要流出蜜来」「BIBI好像我见到心爱艺人的真实反应kkk」「和朴轸永的舞台反应简直是天壤之别啊」。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻