丁海寅有望出演「浪漫喜剧」！等不及《妈妈朋友的儿子》播出先「自给自足」，网友制作他与庭沼珉的动图

这个组合大家期待吗～？

丁海寅於2013年出道，今年迎来出道十周年的他，有望首次主演「爱情喜剧」类型，与《海岸村恰恰恰》原版人马柳济元导演、慎河誾编剧合作新剧《妈妈朋友的儿子》。该部作品描述希望把出错的人生进行重启的女子，与该女子活生生的黑历史「妈妈朋友的儿子」之间发生的故事。

若确定出演，丁海寅将饰演男主角「崔承浩」，也就是「妈妈朋友的儿子」本人。他是韩国建筑界最受瞩目的青年建筑师，和女主角早在4岁就认识。因为妈妈们的关系而成为「浴池同期」，两人是在女浴池里分享香蕉牛奶的关系。

女主角「裴石榴」则有望由庭沼珉有望出演。辞去项目经理的她，目前是位「无业游民」。她逢考必拿榜首、从小就十分优秀，天生热情、有活力，顺利进入国际大企业，却因某起事件而离开公司。

<엄마 친구 아들>



정해인X정소민

갯차 유제원X신하은 작감

소꿉친구 로코물 진짜이거지예 pic.twitter.com/PDFGIQdDWO — 람 (@media__lover) November 30, 2023

等不及电视剧播出，已经有网友制作丁海寅与庭沼珉的动图啦！不晓得各位觉得这个组合如何呢？丁海寅曾在‎「青龙电视剧大赏」‎表示，自己最近很想出演爱情剧；而庭沼珉拍完电视剧《还魂》后，以爱情喜剧电影‎《30日》‎与姜河那「二搭」重返大萤幕，失忆老梗却能演出新浪漫，搞笑又有共鸣。

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