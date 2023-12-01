专业串门子达人《少年时代》任时完：「透过友人得知李秉宪前辈没那么欢迎我去他家…」

歌手兼演员任时完常因「将客套话当真」而闹出笑话，曾合作过的演员河正宇也曾公开这类的趣事，大家总会在见面时说「下次到我家吃饭」，只有任时完认真的问对方「日期在哪一天呢？」，他近期也自曝前辈李秉宪，对於他登门拜访的感想。

任时完近期登上了申东烨的YT频道节目，对於自己被封为「专业串门子达人」表示这是他的个性使然，他也提到了前辈李秉宪曾对他说「有空来我家吃饭吧」，而他却相当认真的跟对方约时间前往拜访，因此获得了这样的称号。



申东烨说，其实这句「有空来我家吃饭吧」常常被当作一种客套的问候，不过任时完却把他当真，还一定要吃到这一顿饭。任时完则表示自己真的觉得很难区分什么是客套话，什么又是真正的约会。还爆料其实李秉宪对於他这样的表现感到有些不自在，不过当时他前往李秉宪家拜访时完全没有感觉，是后来听到友人传达，才知道前辈当时的不自在感受。



申东烨又反问，其实应该不是不自在，而是没想过有人会真正因为这句话而到他家吃饭吧？任时完说，前辈李秉宪对他来说，是一位怀抱著正确答案的演员，对於自己目前想要精进的演技这领域很有帮助很值得学习，当这样的前辈说「有空来我家吃饭吧」，任时完不会考虑是客套话还是真实邀约，而是不想错过这样的机会。



目前由任时完与李善彬共同演出的《少年时代》也正透过Coupang Play播出中。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻