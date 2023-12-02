【韩网热帖】当你说「没钱」的时候，是这两种中的哪一种

当我说没钱时，其实是这个意思。

世上分两种人，当说「我真的没钱」时，其实有这两种意思：

1. 真的存摺里一分钱都没有，存款为零

2. 将固定的钱数自定义为零，比如存摺里有40万，40万=0元，41万=1万，

相关内容已经在theqoo上留下了近千条留言：

1. 如果已经工作的话，大部份人都是2吧，学生的话才是1

2. 我的存摺里从来没有过一分钱不剩的状况，即使我不花，但存摺里一定要留一部份钱

3. 一定会留下这个月的基本生活费，没有可以奢侈挥霍的余钱

4. 我花的钱都来自领薪水的存摺，基本月光

5. 除了我存的钱之外，我可以支配的钱其实是0

6. 如果生活费只剩下20万的话，我会开始节约开销，别人借钱我也不会借

7. 存摺就是用来存钱啊，虽然有紧急备用金，但不到万不得已绝对不会用

8. 工作之后就会存钱，所以肯定不会出现一分钱都没有的状况，但零花钱经常用到最后一分不剩

9. 看到大家都没有钱，我就放心了，哈哈哈哈

10. 有买必需品的钱，但没有钱买想买的东西

11. 我看过几次2情况的人向1情况的人借钱还不还

12. 只要你还有一口气在，就必须得花钱，所以存款里的钱少到一定程度的时候会产生浓浓的危机感

13. 当我钱不够花的时候就会说没钱，也不至於到0元

14. 大部份人都应该是2吧

15. 除了固定支出之外，没有多余的钱买东西的情况下我会觉得没钱了

16. 存款不是用来花的啊

17. 除了学生之外，应该不会有人是1吧

18. 老实说，1的情况，不会好意思向别人说自己没钱

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