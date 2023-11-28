不忍粉丝担心INFINITE南优贤隐瞒患癌，4月末动超大手术，7月回归、8月开演唱会

南优贤（南优铉）作为INFINITE的成员，他的健康情况对於粉丝和观众来说是十分关心的。 Solo出道7年的他於今日（28日）发行正规专辑《WHITREE》，而此时他公开了患癌正在治疗的消息，引得粉丝心痛不已。

据南优贤透露，在准备新歌的过程中被诊断患有「胃肠道基质瘤」，不得不延期6个月回归。 据首尔亚山医院表示，胃肠道基质瘤十分罕见，患病率仅为10万分之一，与普通癌症不同的是，胃肠道基质瘤的发病范围是食道至肛门的胃肠管的黏膜上，2年前南优贤体检时发现了一颗4cm的肿瘤，在医生的建议之下做了手术。

南优贤表示：「4月末的时候做了一个全身麻醉的手术，差不多10个小时。 睁眼的时候发现肚子被割开了，昏迷了差不多1周的时间，呼吸不了，也吃不了东西，有2个月的时间不能吃饭，当时真的想了很多东西，在父母、公司和成员们的鼓励之下熬了过来。 粉丝们也只是知道我做了个手术。 」

今年7月末，时隔5年INFINITE以完整体回归，8月末团队又举办了演唱会，而术后仅3个月的南优贤忍受著痛苦，硬是挺过了这段忙碌的时间。南优贤解释了没有公开患癌一事的原因，表示：「我不太喜欢对外讲这些事情，我听到别人的这些事情也会很难过，所以7月INFINITE发专辑的时候我什么也没说。 其实团队的专辑和演唱会都是因为我的原因延期了，圣圭哥和其他成员一直担心我能不能这么快就活动，医生也建议我多休息，但我却觉得即使痛苦，站在舞台上痛苦也好过一切，幸好恢复得很不错。 有段时间我也想过暂停工作，是身边的人给了我重新站起来的勇气，恢复得很快，也有认真运动，之前去复查，伤口恢复得很好。 」

最后南优贤又提到了粉丝，称他们是「家人」，「INFINITE已经出道13年了，粉丝里有人从学生变成了职场人士，也有人当了妈妈，每次看到她们都有一种我们一起成长的感觉，真的很让人动容。 」

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