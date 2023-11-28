不忍粉絲擔心INFINITE南優賢隱瞞患癌，4月末動超大手術，7月回歸、8月開演唱會

南優賢（南優鉉）作為INFINITE的成員，他的健康情況對於粉絲和觀眾來說是十分關心的。 Solo出道7年的他於今日（28日）發行正規專輯《WHITREE》，而此時他公開了患癌正在治療的消息，引得粉絲心痛不已。

據南優賢透露，在準備新歌的過程中被診斷患有「胃腸道基質瘤」，不得不延期6個月回歸。 據首爾亞山醫院表示，胃腸道基質瘤十分罕見，患病率僅為10萬分之一，與普通癌症不同的是，胃腸道基質瘤的發病範圍是食道至肛門的胃腸管的黏膜上，2年前南優賢體檢時發現了一顆4cm的腫瘤，在醫生的建議之下做了手術。

南優賢表示：「4月末的時候做了一個全身麻醉的手術，差不多10個小時。 睜眼的時候發現肚子被割開了，昏迷了差不多1周的時間，呼吸不了，也吃不了東西，有2個月的時間不能吃飯，當時真的想了很多東西，在父母、公司和成員們的鼓勵之下熬了過來。 粉絲們也只是知道我做了個手術。 」

今年7月末，時隔5年INFINITE以完整體回歸，8月末團隊又舉辦了演唱會，而術後僅3個月的南優賢忍受著痛苦，硬是挺過了這段忙碌的時間。南優賢解釋了沒有公開患癌一事的原因，表示：「我不太喜歡對外講這些事情，我聽到別人的這些事情也會很難過，所以7月INFINITE發專輯的時候我什麼也沒說。 其實團隊的專輯和演唱會都是因為我的原因延期了，聖圭哥和其他成員一直擔心我能不能這麼快就活動，醫生也建議我多休息，但我卻覺得即使痛苦，站在舞台上痛苦也好過一切，幸好恢復得很不錯。 有段時間我也想過暫停工作，是身邊的人給了我重新站起來的勇氣，恢復得很快，也有認真運動，之前去複查，傷口恢復得很好。 」

最後南優賢又提到了粉絲，稱他們是「家人」，「INFINITE已經出道13年了，粉絲裡有人從學生變成了職場人士，也有人當了媽媽，每次看到她們都有一種我們一起成長的感覺，真的很讓人動容。 」

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