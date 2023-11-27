「变态帅」毛泰九后继有人了！《大力女子姜南顺》边佑锡，他和女主甚至比官配更搭

上一个备受观众喜爱的反派，还是《VOICE》中金材昱扮演的「毛泰九」！！！

金材昱扮演的「毛泰九」算是开创了韩剧「变态帅」的先河，杀人时的眼神、表情到动作，再有金材昱的高挑身材和帅气颜值，直接将角色变态又帅气的氛围演绎得淋漓尽致，让「毛泰九」在反派堆里占据了一席之地。 「毛泰九」对女主姜劝酒（李荷娜 饰）微妙的情感也很好嗑，这个杀人不眨眼的恶魔却数次放过了她，似乎她是不一样的存在，这让很多喜欢「绝路邪门CP」的观众大爱他俩同框。



而最近热播的《大力女子姜南顺》又一次让观众们看到了类似「毛泰九」的角色，变态却又帅气到极致的大反派，边佑锡扮演的柳施吾，他是直播带货流通业「杜高」的代表，且是个心理病态者。 7岁被遗弃后，移居俄罗斯，但没人知道他1岁到35岁间的行踪和事迹。 以黑金掌握权力，是个没有情感又充满魅力的最强反派，但是却爱上了女主角大力女子姜南顺（李瑜美 饰）。 每一次亮相的柳施吾都是西装革履，发型一丝不乱，满脸一切尽在掌握之中的自信，越看越有魅力。





금손필력 선생님들 짤은 제가 구해올께요

그러니 시오남순 먹게해주세요 타래....

개빨리 이어집니다 (텀블러탈탈털어옴) pic.twitter.com/0D3BIcKnob — 뮤 toretto (@mewtorettoimda) November 21, 2023

面对他人时，柳施吾是个不折不扣的大魔头，却只对姜南顺一个人低眉顺眼，上一秒还在暴怒，下一秒却因为女主而喜笑颜开，还会对著手机上女主的照片傻乎乎地笑。他俩更有CP届的黄金公式「身高差」，162cm的李瑜美站在187cm的边佑锡身边，看起来很娇小，画面很有萌感。



이번 화 시오남순러 마지막 만찬이냐고

류시오함박웃음모먼트를 자꾸 주셔요ㅠ

존나 싸패가 저렇게 웃을 수도 있냐고ㅠ pic.twitter.com/4e2YU5Rq8L — 뮤 toretto (@mewtorettoimda) November 18, 2023

십할 이게 머냐

연애하는 시오남순 실존..

공식에서 아주 정성스럽게 먹여줌

뭐하냐고 묻는 류시오나 셀카 찍어서 보내주는 남순이나

이제 막 연애 시작한 컾흘이세요? pic.twitter.com/C6mPguGakr — 윤 (@eternalrain305) November 18, 2023

边佑锡对於本次扮演的角色也有独到的见解，称：「柳施吾是个为实现自己的目的不择手段，冷漠且果敢的人，从他身上我感受到了人的多样性，因为他是个反派，我也努力在眼神、动作上下功夫。 」

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