《首尔之春》在韩上映33日，於平安夜前突破千万观影人次！郑雨盛首度成为千万演员～

描述韩国双十二政变秘密的9小时，由真实事件改编的电影作品《12.12：首尔之春》在上映33日后在韩突破了一千万观影人次，这也是资深演员郑雨盛首度进入了千万演员的行列。

《12.12：首尔之春》在相关机构统计於12月24日上午12点为基准，累积的观影人次以来到1006万多名，从刚上映4日就突破100万，6日200万，10日300万，18日600万，25日800万，27日900万到33日正式突破1000万的大关，也是今年继电影《犯罪都市3》后的第二部千万电影，也是继2019年5月的《寄生上流》后首次登上千万观影人次的非续集系列电影作品，创下韩国电影史新纪录。



演员郑雨盛在片中饰演著誓死守护首尔的警备司令官李泰信，从1994年出道以来，终於迎来了第一部千万电影的作品。片中饰演全斗光（焕）的黄晸珉，则是继2014年《国际市场》跟2015年《辣手神探》后，入手第三部千万作品，当然这一次黄晸珉也在角色外型设定上做出了非常不同的演出，以秃头造型演绎，妆感也让他的五官与脸型与以前看起来非常不一样。



片中另一位演技派大师李星民，在片中饰演相当有威严的参谋总长，展现35年的老戏骨演技，这也是他继《正义辩护人》之后的第二部千万电影作品。而在片中饰演一位在大难时逃之夭夭的国防部长，令大家喊打的金义盛则是继《暗杀》《尸速列车》《鸡不可失》后迎来第四部千万作品。



所有演员们自上映以来为了让更多人走入影院，也勤跑宣传行程，与各地观众们在影厅里见面，这段令韩国人心痛的历史9小时，再度引发话题讨论。虽然海外观众不一定能体会这段历史曾带来的连锁效应，不过以多位出色演员的呈现看来，也是一部相当具有紧张感的作品，虽然最终根据史实，叛乱的一方获得了胜利令人遗憾，但正义军人们自始至终尽忠职守的态度也令人钦佩。《12.12：首尔之春》全台热映中。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻