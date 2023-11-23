都会剧「温暖的甜蜜的」宋茜赞陈妍希细心体贴

无论在粉丝圈还是工作团队均被盛赞，总是带给大家正能量，被封为「国民阳光」的宋茜，各方面表现都获得高口碑肯定，日前与大腕级卡司陆毅、陈妍希与经超合作演出年度都会优质好剧「温暖的甜蜜的」，播出后果然获得极高回响

宋茜丝丝入扣的演技，让粉丝随著剧情起伏一会儿为她掉泪，一会儿又为她开心，日前百忙中接受LiTV访问的她，得知作品受到喜爱，她首先感谢剧组与演员齐心合作拍出好剧外，也谢谢所有粉丝的肯定。

在「温暖的甜蜜的」里，宋茜与陈妍希饰演闺蜜，两个角色视对方为「钻石姊妹」，意旨情谊如钻石坚硬无法摧毁，延伸到戏外好情谊，到底谁照顾谁比较多？宋茜首先赞赏陈妍希是个敬业认真的好演员，「妍希非常细心体贴，而我则比较属於热心肠，拍戏的时候大家其实还是比较专业的，所以也没有说谁照顾谁比较多，会互相帮助，拍戏的时候互相的配合。」宋茜说。不光讲述由友谊，「温暖的甜蜜的」成为火剧的其中一个点，莫过於就是对女性感情观上的探讨，宋茜认为不是什么年龄要被局限做什么事，对每个人而言，在不同的时间，都会有自己认为最重要的事。当然某个阶段也不是只有一件事最重要，所有的事都同等重要，不能忽视。当然，在「温暖的甜蜜的」中，宋茜饰演的南飞，同时也有一位很好的男闺蜜，因此对於男、女之间有纯友谊存在吗？宋茜认为前提是有没有把对方当成「备胎」，「有些男、女之间没有纯友谊，原因是在於把对方当成备胎，但我觉得，男、女之间一定是有比较单纯的友谊存在。」



「国民阳光」名符其实！宋茜正向风范是被公认的，聊到戏里因职场被误会及分别与陈妍希、杨青老师（饰演妈妈）争吵的戏码，拍摄过程情绪上有无受影响？宋茜说：「不会，大家都是很专业的演员，没有就是关系太好吵不下去，从走戏开始，大家会在拍摄前有一些设计，导演也会提出一些要求，会感受我们的情绪。从走戏开始就会进入状况，然后融入各自角色中，所以对戏是有默契的！大家都非常的认真，非常的专业。」。而在现实生活中，宋茜若遇到被误会的状况时，她则说：「对我来说，如果不触及我的底线，我可以不太在意，但触及到我的底线，我会据理力争，我是比较有正义感的人。」，至於吵架上，宋茜则坦言少之又少，「我是一个不喜欢吵架的人，很多事我选择开开玩笑，然后讲开，轻松的去解决它，如果一旦到了非常生气或要吵架的地步，那这件事就不是吵完了就轻易过去的事，可能这件事情对我来说，是一件非常严肃的事情」



对於是不少婆婆心中最佳媳妇人选的宋茜，被问到未来理想型，需要具备什么条件？宋茜表示对另一半没什么条件，「我觉得就是顺眼，缘分很重要，主要是随缘不强求，然后也能互相理解，顺眼顺心顺其自然。」，在「温暖的甜蜜的」戏里，南飞被家人逼婚，可现实生活中，长辈从未给她这方面压力，反倒是给了满满尊重与空间，因此也让宋茜能全心致力於演艺事业冲刺，聊到感情观，对於「女生最终要走入婚姻，为了丈夫、小孩做牺牲」这件事，她也提出看法：「最重要的是看女性自己想要做什么？有些女性她觉得家庭，孩子，丈夫更重要，回归家庭会让她幸福，那这个选择就是好的。如果是女性是主观的想要去做这件事情，而不是被动的去做出这个『牺牲』，那应该要尊重每个人的选择。但如果是被动的牺牲自己，去成全家庭的话，这个女性不会过的开心。无论如何，还是希望大家要选择自己最开心、对自己最好的方式去生活。」



宋茜的人气横跨世界各地，因此让粉丝都超期待，未来有机会能见到她海外相关见面会行程，听到大家的想念，宋茜也立刻回应：「有机会的话，当然想跟大家见面，要再次感谢所有粉丝对我的支持和喜爱，希望大家继续支持我吧！我也希望未来有更好的作品，或者是舞台给大家呈现，希望有机会可以跟海外的粉丝见面吧。」。最强卡司号召，由宋茜、陆毅、陈妍希与经超主演，年度都会优质好剧「温暖的甜蜜的」，LiTV整套免费收看网址：https://reurl.cc/V4qrdY ，或更多详情请上LiTV粉丝团：https://www.facebook.com/LiTVfans/ 查询。

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