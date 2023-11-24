Netflix《京城怪物》剧情，角色介绍 及 主演们分享角色心得与期待！

《京城怪物》讲述1945年春季的「京城」（首尔的前称）呈现一个活在京城为生活努力的人们极力面对生存挑战，以及奋力对抗如怪物一般贪婪的故事。

《京城怪物》故事背景

故事背景设定於1945年的京城，这是一个神秘而充满谜团的城市。在这座城市中，有一座被称为「瓮城医院」的神秘地方，里面藏著许多不为人知的秘密。同时，还有一名神秘的企业家，同时身兼当铺老板，他背后有著不为人知的动机和目的。而另一方面，也有一名侦探，他专注於揭开这些谜团和秘密的真相。在这个故事中，他们一同努力奋战，为了生存和正义而战。他们必须面对一种由人类贪婪所产生的怪物，这个怪物不仅威胁著他们的生活和安全，也象徵著人性的黑暗面。他们必须齐心合力，面对这个怪物。



角色介绍：

朴叙俊饰演张泰尚，京城中的金钰堂当铺老板

《京城怪物》中，朴叙俊饰演张泰尚，是为京城中「金钰堂当铺」的老板，是京城中最富有，同时拥有全京城最重要消息的来源，是最有影响力的人物之一。

朴叙俊因出演《梨泰院Class》、《金秘书为何那样》以及现正热映的《惊奇队长2》/The Marvels 2而闻名



韩韶禧饰演充满决心的侦探尹采玉

而以惊悚剧《以吾之名》走红的韩韶禧，於《京城怪物》饰演充满决心的侦探尹采玉，角色是以完成不可能任务而闻名的侦探，她以寻找失踪人口的杰出能力而闻名，不论对方是生是死，尹采玉皆能完成任务。韩韶禧曾出演《以吾之名》与《无法抗拒的他》以及BTS柾国的热门单曲《Seven》的MV。



金秀炫、金海淑、赵汉哲和魏嘏隽等黄金演员阵容

除此之外，其他配角阵容包括「全球明星」金秀炫，曾参与（参与《怪兽与葛林戴华德的罪行》和《复仇者联盟2：奥创纪元》）而闻名，金秀炫将饰演前田雪子，饰演一位神秘的贵族女性角色。有著「国民妈妈」称号的资深女演员金海淑将扮演金钰堂当铺的管家萝月氏。另外，还有在《尸战朝鲜》中出演的赵汉哲以及在《鱿鱼游戏》、《小女子》中有出色表现的魏嘏隽，也皆在《京城怪物》的黄金演员阵容当中。



预告内容：海报中的士兵们身穿防护衣，戒备著什么事物，激起观众对《京城怪物》的期待和好奇心

两人将携手深入探索1945年神秘而动荡的世界中。预示了「1945年，京城某间医院，人类与怪物，势不两立。」朴叙俊与韩韶禧两人手持步枪，互相对视，将共同面对眼前的未知事物。



海报中所展现的，1945年的瓮城医院中的神秘氛围，以及士兵们身穿防护衣所戒备的事物为何，更加激起全球观众对於《京城怪物》的期待，也对於朴叙俊、韩韶禧两人将会有什么样的遭遇与发展，感到更加好奇！朴叙俊与尹采玉两人间的化学反应将成为《京城怪物》最大亮点，呈现新一代为了生存而努力奋战的故事。



《京城怪物》由知名编剧姜银璟和导演郑栋允打造，融合了历史谜团和悬疑剧情等元素

本剧由知名编剧姜银璟（《浪漫医生金师傅》和《家人之间》）编写剧本，由郑栋允（《金牌救援队：Stove League》）执导。《京城怪物》融合历史谜团、扣人心弦的悬疑剧情与令人惴惴不安等元素，加上超级坚强的演员阵容，让《京城怪物》成为2023年底的必看韩剧，接续的第2部一起迎接2024年的到来。《京城怪物》第1部12月22日正式上线！



《京城怪物》预告影片：



除此之外，五位主演更分享自己对於角色的心得与对《京城怪物》的期待：

朴叙俊（饰演 张泰尚）: 「外观是张泰尚的一种表现手段。我在片场，就只是张泰尚。不过多亏了韩韶禧，我相信我们两人的组合，能互相加成。」

韩韶禧（饰演 尹采玉）: 「尹采玉的外表，虽然看似坚强，但在她的内心深处压抑著许多情感。我竭尽全力用最细腻入微的方式呈现泰尚进入采玉心房的过程。」

金海淑（饰演 萝月氏）: 「萝月氏女士对泰尚来说就像家人一般，是保护『金钰堂』的强力支柱。她既有著管家的温柔和谨慎，同时又有著刚毅的魅力。」

赵汉哲（饰演 尹重远）: 「在尹重远与张泰尚两人联手一起潜入瓮城医院时，他敏捷的动作和老练眼神所绽放的光芒为《京城怪物》增添了更多稳重感。」

魏嘏隽（饰演 权俊度）: 「权俊度对於自己父亲属於亲日派而感到羞愧，而他同时为了独立而孤军奋战。他以坚定的信念和高亢的斗志，证明了他非凡的存在感。」



《京城怪物》影集资讯

导演：郑栋允

编剧：姜银璟

主演：朴叙俊、韩韶禧、金秀炫、金海淑、赵汉哲、魏嘏隽

制作公司：Story & Pictures Media、Kakao Entertainment

联合制作：Studio Dragon

发行：Netflix

上线日期：

第1部 前七集：2023年12月22日

第2部 最后三集：2024年1月5日

观赏连结：www.netflix.com/GyeongseongCreature

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