《恋人》剧组有月老护体吧？！ 拍摄1年时间剧组诞生了9对情侣

不得不说《恋人》这剧剧名起得真好，据说全剧组在拍摄期间诞生了9对情侣。

由南宫珉与安恩真所主演的朝鲜虐恋剧《恋人》收视率从开播起就一路疯涨，最终两集冲出自身最高收视率，最终也给了观众们一个完美的结局。



前两日教授演员们满语的檀国大学教授在个人IG限时分享上公开了自己在《恋人》杀青宴上听到的趣事，称「爱情之花绽放的我们组的恋人们，刚刚才知道A组就诞生了8对情侣哦。」除此之外，另一摄影组也有一对情侣，A、B、C三组共产生了9对现实CP。

共21集的《恋人》分上、下两部份播出，拍摄时长长达1年，不少剧组工作成员由於长时间的相处日久生情。 网友们得知这一消息后纷纷表示：「拍摄这么久，大家一定都很幸福吧」、「在片场的时间那么长，有人谈恋爱是正常的啊」、「完全符合剧名」、「大家相处了一年，可能有人日久生情」、「现场氛围应该非常好吧」等。



早前人气剧《请回答1994》也曾爆出过类似的事情，拍摄期间工作人员之中共诞生了11对情侣，申沅昊导演曾表示：「杀青宴上我在喝酒，就看见他们一个个手牵著手过来说『我们交往100天了』。 」



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