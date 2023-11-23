将在12月入伍！BTS防弹少年团「黄金忙内」柾国写信给粉丝们：「回来后，会以更加成长的样子站在舞台」

BTS防弹少年团柾国（桢国）22日在粉丝沟通平台 weverse 上留言说：「大家应该都知道消息了，所以给大家写一封信吧！」并给阿米（官方粉丝名）写了信。

柾国说：「即将到来的12月我将开始新的旅程，爲了服兵役会暂时离开了大家。给大家传达这个消息的同时，一方面心情沉重，另一方面又想起了和阿米们的珍贵回忆，心里很温暖。到现在为止和大家在一起的所有时间，都是我人生中最闪耀的瞬间。」



他接著说：「在服兵役期间，说出让大家等待的我话，是很慎重的一件事，1年6个月是一段很长的时间，所以不能说自私的话。但是回来后我承诺我会在原来的位置上，以更加成长的样子站在舞台上。」最后，他补充说：「等待著再次一见面、展开新的篇章的那一天，我会深切地思念著大家。不要生病、要健健康康的，我爱你们。」



22日上午，BTS防弹少年团的所属公司 BIGHIT MUSIC 方面表示：「RM、智旻、V、柾国开始了为兵役义务的履行开始相关程序，正在为兵役义务的履行做准备。」至此，继去年12月入伍的 Jin、4月入伍的 j-hope 、9月作爲社会服务要员开始代替服役的 SUGA 之后，全体成员将履行兵役义务。而BTS防弹少年团的目标是在2025年下半年以完整体活动。



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