秀智的撩男微笑真的不好学！RIIZE元彬模仿笑翻网友：看起来像只兔子

秀智作为「国民初恋」、K-POP界的女神，一直都是后辈偶像团憧憬的对象，她的一言一行也被后辈们模仿著。

前不久，秀智在做客了好友赵贤雅的节节目《赵贤雅的周四晚》，俩闺蜜畅聊生活琐事。赵贤雅也趁机向秀智讨教撩男大招，秀智即刻现场教学撩男微笑大法，对闺蜜倾囊相授。她称微笑时要稍微露出一点上牙龈，收起下牙齿，还强调一开始练习时候会像傻瓜。原以为秀智只是为了节目综艺效果才为之，但从她分享的百想大赏幕后照中，有好几张都是这样露牙龈的憨笑，可见秀智在节目上完全没有藏私。事后「秀智调情微笑」也火速登上了热搜，不少网友都在跟学。



没想到有一天我们会在男爱豆脸上看到这个笑容。前不久RIIZE举办了线上粉丝见面会，元彬就向粉丝们展现了「秀智调情微笑」，只见他用上牙轻咬嘴唇，露出上牙龈，两侧嘴角上扬，虽然动作和秀智教的一模一样，却没能拿捏得住精髓，倒是很像秀智说的「一开始的时候会像个傻瓜」（笑），看得粉丝留言表示：「怎么笑起来像只兔子」、「兄弟，你在干什么？」、「哈哈哈哈，你是不是精神崩溃了」、「笑死我了」等。



원빈이 미소 수지 sbn의 플러팅 미소잖아요ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/txcd89ut1d — (@riizeee_wavee) November 9, 2023

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