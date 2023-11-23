《恋人》南宫珉与父亲相认后却遭围攻！安恩真再度唤醒夫君，送上含泪幸福结局！（EP.20 – 21完）

[有雷] 《恋人》编剧终於给大家这段时间的虐心送上了一点安慰！南宫珉虽然恢复了记忆，但身为与清国关系良好的翻译官，仍然成为朝廷狙击的目标，尤其身为儒生的李学周，竟在此时与南宫珉反目…安恩真再度面对一位失忆的爱人，怎样才能唤醒他的记忆呢？

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李长贤（南宫珉饰）看著滚动的戒指而重拾记忆，终於能与吉彩（安恩真饰）度过幸福的生活，此时他才得知世子已过世的讯息。世子身旁的内官打算离开宫内，却也喝下了毒药自尽，死前告知李长贤，世子曾留下最后一封信给他。吉彩在世子嫔托人转交的物品中发现了这封信，世子知道自己时间不长，仍希望能信守与俘虏们的承诺，让他们回归朝鲜。



朝廷内仍在肃清曾支持世子的余党，李长贤自然陷入危险，此时清国公主（李清雅饰）更来到朝鲜，指定要接回李长贤，此举让儒生们感觉到李长贤与清国关系异常密切，甚至也将他当作逆贼来看待。吉彩目睹眼前情势，虽然百般不愿，仍含泪写下了书信给李长贤，希望他能够与公主回到清国，才不至於有生命危险。



李长贤拒绝与公主回国，此时公主也逐渐死心，知难而退放弃了李长贤。儒生延俊公子（李学周饰）在乱世中仍有著守旧思想，连妻子恩爱（李多寅饰）都难以启齿自己曾差点遭受蛮夷的侮辱。延俊怀疑起李长贤的身份而开始不断追查，李长贤为了让这些俘虏不至於被杀害，去请求亲生父亲，也就是儒生之首的协助，父亲这才认出他来，但却因为受到朝廷威胁，而必须与他站在不同边，赞成将俘虏们都除去。



剧情终於回到了第一集的最初，李长贤身后站著一群人似乎要朝他冲过来，他只是悠悠地说「听见花的声音」，延俊所带领的团体朝向李长贤射出数十支箭……事隔多年，吉彩仍在痴心等待，终於听见李长贤可能生还的消息，於是走到了故乡的山区，因为她曾向长贤说过自己向往的生活环境，而长贤真的照她所说的打造了家园，只可惜此时的长贤再度失去了记忆，认不出眼前的吉彩。两人站在海边，戒指再度唤醒了李长贤的记忆，他满脸泪水却露出了笑容，紧紧抱住眼前的吉彩，终於可以好好地相爱度过余生了。



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