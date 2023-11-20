《恋人》以自身最高收视圆满收官！安恩真感谢南宫珉动人演技一路带领！

由南宫珉与安恩真所主演的朝鲜时期虐恋电视剧《恋人》，分成上下两部播出，期间人气高涨，也在上周的最终两集冲出自身最高收视率，最终也给了观众们一个完美的结局。

MBC金土电视剧作品《恋人》描述著在动乱的战争时代，相爱的两人不断因为环境因素而数度分合，缘份却没有因此而中断，身为重要翻译官的李长贤（南宫珉饰）在乱世中挺身而出，同时却也放不下那个让他心动不已的女子吉彩（安恩真饰）。南宫珉在剧中再度展现华丽演技，更在许多话题性排行榜中稳坐冠军。



对於终演的感想，南宫珉表示能够长时间与很棒的伙伴一起制作出好的作品，是相当有意义也充满感谢的时光，也希望这部作品《恋人》在观众们的心中也是幸福愉快的回忆。南宫珉也提到自己在准备这部作品时，对於如何现这角色曾经相当烦恼，也努力地准备著，能够得到大家的喜爱，并且直到最终能够有个温暖的结局，让他相当感谢在这段时间内对於长贤与吉彩的故事如此支持的观众们。也期许下一部作品再以更好的面貌与观众们相见。



女主角安恩真也非常感谢一直以来关注著《恋人》这部作品，以及支持著李长贤与柳吉彩爱情的观众们，也特别感谢南宫珉在作品中的带领，以及一起出演的所有同仁们与合作的工作伙伴们，《恋人》这部作品对安恩真来说是永远都不会忘记的作品，让她感到非常感谢与幸福。



李学周则表示，这是自己正式以古装剧演出的第一部作品，多亏了导演、作家与工作人员们的协助，顺利完成了作品，也祝福大家温暖地度过年末，希望大家往后能继续支持他。剧中饰演安恩真闺密，并且日前才刚公开怀孕喜讯的李多寅，也表示《恋人》是一部意义深远的作品，漫长的拍摄过程中她能够参与其中感到相当荣幸，要离开这个角色有些遗憾，也再度真心感谢所有支持这部作品的观众们。

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