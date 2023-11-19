【韩网热帖】最近托GD的福很开心的两个地方

一个是GD接受采访时戴的眼镜的品牌，一个是GD主动出席警局调查时穿的服装的品牌。





这两个都是韩国品牌，通过GD在媒体曝光后接到很多私信问询，纷纷在官方IG PO文表示感谢：「（眼镜）可在官网订购，依下单先后发货、可能需要6到8周」、「（服装）官网已售罄，某线下百货店有少量库存」。



还有不少人关注GD采访中穿的开衫和出席警局时戴的眼镜，作为参考，开衫来自香奈儿、售价659万韩元，眼镜售价130万韩元。

韩国网友评论：

1. GD风采依旧啊

2. 开衫真的很美丽，就是价格不美丽

3. 看到这些不得不承认，GD就是GD

4. 衣服一般般，但GD效果真的没得说

5. 袜子是哪一家

6. 哇，难怪都说「女看李孝利、男看GD」，购买力真的不一般。 5年前我做生意时这两人穿的用的就很影响销量，现在也一样

7. 谁说他过气了，仍然是Super Star好吗kkk据说开衫也卖光了kk

8. 完美诠释了这段话：「真正的巨星会同时让粉丝和黑粉疯狂。 大家都喜欢的人只是明星而已。 要存在讨厌他的人，爱他的人才会疯狂爱他。 」

9. GD什么时候用一用阳伞啊？也穿一穿雨衣吧... 找不到好看的雨衣ᅲ

10. 如果要用阳伞，拜托用可以直接插在头上的阳伞，plase

11. 想买那件开衫... 嗯，还差659万元

12. 人生本身就是Super Star体质

出处：https：//theqoo.net/hot/3002605115

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