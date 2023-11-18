《烈女朴氏契约结婚传》李世荣、裴仁爀以「剧中角色」互相采访！吵吵闹闹、斗嘴斗不停超有趣

化学反应也太好了吧！两位演员都超可爱～

预计於下周五（24日）首播的MBC新金土剧（周五、六）《烈女朴氏契约结婚传》，改编自同名网路漫画，描述朝鲜被称为「汉阳第一怨女」的大龄女子――朴连遇（李世荣 饰）在成亲当天成为寡妇后意外穿越到现代，遇上和古代丈夫样貌完全相同的单身主义男――姜泰河（裴仁爀 饰），两人签下「契约婚姻书」的奇幻爱情故事。

李世荣饰演朝鲜朝廷重臣的独生女「朴连遇」，被称为「汉阳第一怨女」。在结婚初夜目击丈夫死亡后，被一名怪人丢进井里并意外穿越到200多年后的现代。

裴仁爀饰演SH集团接班人「姜泰河」，为财阀第三代。因为童年心理创伤和患有先天性心脏病，其性格十分冷漠无情。

近期，官方公开两位主角以「剧中角色」互相采访的影片，令剧迷直呼有趣。李世荣开头便说：「若我回到朝鲜、成为国君，要把总是招来女子的你…入狱！」让裴仁爀忍不住喷笑。（好赞的土味情话哈哈哈！！！）

李世荣坚称裴仁爀是自己的「相公」，但被裴仁爀冷冷地否认。接著，李世荣、裴仁爀陆续自我介绍，两人在一来一往的互动中，尽显剧中角色的性格。吵吵闹闹、斗嘴斗不停，超级有趣。

裴仁爀提问：「若你真的来自朝鲜，2023年最让你感到神奇的东西是？」李世荣比手画脚、生动形容了巧克力和电视。李世荣更称自己在朝鲜是：「男人们成群结队地跟著我，可以从我家排队、绕著城墙两圈了！」夸大的言词让裴仁爀表示：「确定了，肯定一个男人都没有！」李世荣接著形容自己「喜欢的男人」的类型，正是裴仁爀的外貌。说到「浏海」的时候，李世荣还用手比出形状，再次让裴仁爀爆笑XD

看完两位主角的互动，是不是更期待电视剧的播出呢？有网友留言：「两人的化学反应太好了！！看的时候一直在笑～～～希望这部作品能受到欢迎，观众们排队绕地球三圈（心）」

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