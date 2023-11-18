《欢迎来到三达里》「青梅竹马」＋「再次重逢」！首次剧本阅读就能感受到池昌旭、申惠善的火花

池昌旭真的好适合这种「大狗狗」的设定！认定了对方就一直喜欢下去～

将於下月（12月）2日首播的JTBC新周末剧《欢迎来到三达里》，描述离开故乡如同飞龙升天般的「赵三达」某天失去所有并跌到谷底后，再次回到故乡取暖，与努力珍惜并守护著这个小村的「赵容弼」重逢。由池昌旭、申惠善主演。

池昌旭饰演济州岛气象局的预报员「赵容弼」。曾因为气象预报错误而失去母亲的他，努力成为一位预报官，对於气象预报特别真挚。他守护自己最珍爱的济州岛，特别是他的故乡三达里及他所珍爱的长辈亲戚们；申惠善饰演「赵恩惠」，本名「赵三达」。儿时渴望快点长大并离开济州岛，到了首尔成为知名摄影师，却因为一个事件而全部崩塌。在失落之际，想起还有一个名为三达里的故乡，於是再度回到这个小村。

在首次剧本阅读现场，曾执导过《山茶花开时》、《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》的车英勋导演表示：「《欢迎来到三达里》是关於爱情、友情及治愈的故事。虽然会感到孤独、疲惫、疲累，但当你环顾四周的时候会发现，总是有不求回报、为你加油打气的人在你身边。所有人都会有，我想拍这样的故事！」

池昌旭形容自己饰演的「赵容弼」这个角色：「若三达的梦想是在小溪里飞出金凤凰，那容弼的梦想就是成为三达的小溪～」（超甜的一句话！）池昌旭选择该部作品的理由，除了剧本有趣、拍摄过程愉快，更觉得「容弼」虽然朴实随和，但同时也拥有一颗真心、懂得如何去爱。而对於天气预报的执著，更能成为一个魅力点。

申惠善也分享自己出演《欢迎来到三达里》的理由：「儿时有许多机会与家人、朋友相处，但长大后开始活著自己的人生后，这样的时间就越来越少了，（透过剧本）感受到小时候的那种情感。」

从‎预告影片‎到台词排演，都可以知道男、女主角为「青梅竹马」，更是「曾经交往过」的关系。他们再次於故乡济州岛重逢，而容弼似乎还喜欢著三达，见到三达便说：「见到你，我很高兴…」，他们会「破镜重圆」吗？

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