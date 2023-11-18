现在所有粉丝最期待SHINee泰民的新歌challenge：从BTS Jimin、Rain到aespa WINTER都极致诱人！

粉丝：「现在真的很希望我的本命去找泰民一起新歌challenge（舞蹈挑战）」、「无论男女偶像，都快挑战！」、「OMG，下一个会是谁呢？好期待～」

人气男团 SHINee 泰民的 Solo 迷你四辑《Guilty》一推出引爆不少话题，同名主打歌〈Guilty〉MV中大展结实精瘦的「6块腹肌」各种粉丝福利让人意想不到！同时兼具「少年感」与「诱惑力」真的让广大粉丝们招架不住。



更惊人的是，他的舞蹈动作killing part是将手穿过衣服伸向下巴，一路自摸下来，展现出极致的诱惑力，无论是谁要和泰民一起challenge都要做这个动作，粉丝惊呼：「现在真的很希望我的本命去找泰民一起新歌challenge」



▼泰民与女舞者一起的版本：

目前已有许多人气偶像歌手加入挑战～～～

▼最新影片而且也是观看量最高（1300万）的是和BTS防弹少年团Jimin，圈内好友默契十足！

▼与aespa WINTER的合作也破了900万

▼RIIZE元彬Wonbin（800万）

▼Stray Kids铉辰

▼NCT泰容和MARK

▼Red Velvet瑟琪

▼大前辈Rain

还有更多和泰民一起挑战的队友和后辈歌手们，点进SHINee的官方IG里看更多吧～！大家还想看他和谁合作呢？

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