「全能ACE」未能一起出道？Ahyeon因健康原因休息，YG新女团「BABYMONSTER」以6人组出道！

今日（15日）据韩媒 뉴스1 报导，Ahyeon（郑雅譞）最近因爲个人原因退出组合，当初计划以7人组出道的BABYMONSTER，除了Ahyeon以外，确定以6人组出道。YG原先对此传闻回应：「以后再告诉大家！」

随后，YG又更新立场表示：「一起准备出道的Ahyeon因爲健康原因，经过慎重讨论之后，决定暂时专心休息。虽然没能将Ahyeon介绍爲BABYMONSTER的一员，感到很遗憾，但是爲了艺人的健康做出这样的决定。」还补充道：「爲了Ahyeon能够充分恢复、以好的面貌回归，我们将不惜一切支援。」



Ahyeon因「长得像BLACKPINK的Jennie」在粉丝中已经很有人气，今年2月YG介绍Ahyeon时更评价「名副其实的ACE」，不仅是舞蹈，还有完美的歌唱、Rap实力。不过...今年7月底开始，有粉丝发现BABYMONSTER的官方Reels、YG上下班路，甚至BLACKPINK演唱会上，Ahyeon都没有出现，并强烈要求YG公开Ahyeon近况。



等待了这么久，却听到这种消息，也让网友纷纷表示：「他不是Center吗」、「Ahyeon是最期待的成员，好可惜」、「SOLO出道吧！实力太好了，太可惜了」、「哇，韩国人的比例是什么啊，好过分啊...」、「晕... 实力是最引人注目的成员」、「从2～3个月前开始就没有出现过了，是去别的地方了吗？什么情况」、「好遗憾！本来很期待的」等等。



BABYMONSTER是YG娱乐继BLACKPINK之后，时隔7年推出新女团。Ahyeon退出后，由韩国籍成员Haram、Rora，日本籍成员Ruka、Asa和泰国籍成员Chiquita、Pharita 6人组成，将在27日公开出道曲MV和音源，近日也陆续公开预告照。



▼Asa



▼Chiquita



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