原创音乐剧 《Volume Up》11月24日起至26日台北三创文化园演出

由南韩偶像团体UP10TION及选秀节目《BOYS PLANET》出身的李欢喜、李东烈以及知名歌手兼音乐剧演员裵起成、政模等出演的韩国原创音乐剧 《Volume Up》将於11月24日起至26日一连三天在三创文化园区5楼Clapper Studio演出。

参与的演员们也爱心不落人后，准备了一些贴心小物提供义卖，帮助红心字会弱势家庭儿童募集营养餐费，现场也将邀请50户弱势家庭到场观赏，让大家都能一起享受这场盛宴。

在韩国享有超高人气的原创音乐剧《Volume Up》，去年推出后便收到热烈回响，一连表演两季，演出高达140场演出，参与此音乐剧演出的知名艺人众多，首次将超华丽阵容移师海外，首场就选中台湾 。



本次台湾巡演共计五场，主要演员由南韩偶像团体UP10TION及选秀节目《BOYS PLANET》出身的李欢喜、李东烈以及知名歌手兼音乐剧演员裵起成、政模及多名音乐剧资深演员组成。剧本由《Volume Up》为韩国全方位艺人洪庚旻(另译：洪京民）创作，讲述一群为了找回昔日荣光而聚集的音乐人与将他们视为家人的社长之间美好又有趣的故事。

全剧皆由演员们亲自演奏乐器并现场演唱，梦幻的和声表演也展现了演员们独树一格的表演魅力。全程100分钟无冷场，令人捧腹大笑又令人感动落泪，是能让观众轻易融入现场气氛，既轻松又温暖的音乐剧，在韩国各大入口网站更创造出高达99％的满意度。



李欢喜、李东烈表示：上次在台湾留下美好的舞台与回忆，这也是我们初次挑战音乐剧，很期待这次音乐剧能见到更多观众，展现更多不同面貌。

韩国原创音乐剧《VOLUME UP》

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