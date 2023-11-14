IVE来台签售，粉丝准备北一女制服给安兪真！现场粉丝、网友狂喊「校花学姐」、「结婚」

人气四代女团IVE，12日来台举办签售会，台湾DIVE在能近距离与IVE接触的机会下，记录下了许多有趣的场面与环节，其中安兪真（安俞真）穿上北一女中制服的画面被疯传。

网友上传照片写下「北一女校花」、「北一学姐，以前学校如果有这样的存在，我永远不会让自己毕业」「谁给他穿北一女的衣服！呜呜呜呜安兪真是北一女最漂亮的人，我要跟他结婚」……



原来是一名粉丝在签售时特别准备了「小绿绿」北一女制服给安兪真，上头的学号还是安兪真的生日。安兪真一穿上便引来惊呼声啊！其他粉丝都称赞这名粉丝的idea太好了，相当喜欢安兪真这样「超正学姐」的造型！



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