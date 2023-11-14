IVE来台签售，粉丝准备北一女制服给安兪真！现场粉丝、网友狂喊「校花学姐」、「结婚」

人气四代女团IVE，12日来台举办签售会，台湾DIVE在能近距离与IVE接触的机会下，记录下了许多有趣的场面与环节，其中安兪真（安俞真）穿上北一女中制服的画面被疯传。
网友上传照片写下「北一女校花」、「北一学姐，以前学校如果有这样的存在，我永远不会让自己毕业」「谁给他穿北一女的衣服！呜呜呜呜安兪真是北一女最漂亮的人，我要跟他结婚」……
20231112— Follow Yujin (@followyujin0901) November 12, 2023
北一女校花#아이브 #IVE #안유진 #ANYUJIN pic.twitter.com/zPR6yRzNYN
20231112— littleten (@littletenten10) November 12, 2023
先來兩張北一學姐照，
以前學校如果有這樣的存在，
我永遠不會讓自己畢業。#아이브 #IVE#안유진 #ANYUJIN pic.twitter.com/StRtqfDZpR
231112 #안유진 #anyujin pic.twitter.com/m24JR4ZzXI— (@todayis_ct) November 12, 2023
231112 天吶是北一女的小狗 #안유진 #anyujin pic.twitter.com/yFF7qCc2oc— 西踢 (@todayis_ct) November 12, 2023
原来是一名粉丝在签售时特别准备了「小绿绿」北一女制服给安兪真，上头的学号还是安兪真的生日。安兪真一穿上便引来惊呼声啊！其他粉丝都称赞这名粉丝的idea太好了，相当喜欢安兪真这样「超正学姐」的造型！
感謝這位用心準備北一女制服的台灣DIVE!!!— JOYCE CHEN (@joycesp9350209) November 12, 2023
聽聽現場那個驚呼聲~根本校花等級的小綠綠學姐啊~~~#IVE #아이브 #ANYUJIN #안유진 pic.twitter.com/V9XxuTxz1r
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