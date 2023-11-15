12年前房时爀曾大胆示爱严正化却被拒绝了！严正化旧事重提：好后悔啊

严正化和房时爀，似乎毫不相干的两个人之间竟然还有这样一个故事。

日前，防弹少年团成员SUGA的节「SUCHWITA」公开了最新一期的预告片，本期的嘉宾是女演员兼歌手严正化。 作为大前辈的严正化一亮相就自称是姊姊，还问SUGA是不是93年出生的，而自己则是93年出道的，大展豪爽大姐风范。

聊天过程中，SUGA提到了明星恋综《我们结婚了》。 早在2011年，「防弹少年团之父」房时爀就因为透露过想要和严正化一起上《我们结婚了》而引爆热议。 当时房时爀在个人Twitter上表示：「我是严正化的狂热粉丝，太想上这档节目了」，并附上了某媒体报导的「很适合一起拍摄《我们结婚了》的明星」的新闻截图。 房时爀不忘安抚严正化的粉丝，继续写道：「大家知道我是在开玩笑吧，千万别生气。 」有网友看到后留言：「这事需要严正化来选，时赫没有选择权。 」 随后严正化还在某档节目中回应此事，表示：「我还蛮开心的，但房时赫太吓人了。 」并解释房时赫很毒舌，且目光冰冷，让自己感到害怕，如果《我们结婚了》节目组来邀请她的话，她会以行程太忙委婉拒绝。



12年后，旧事被SUGA提及，严正化也大方回应，说道：「第一次见到房时赫，现在我太后悔了，早知道当时就去拍（《我们结婚了》）了，那样说不定我现在就是这家公司的艺人了。 哎唷，我是不是喝醉了。 」



预告片公开后引起了网友和粉丝的关注，大家留言称：「哪怕是现在选择权也在严正化手里」、「怎么回事，他俩莫名很搭」、等。

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