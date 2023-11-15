车胜元吐露《一日三餐》节目最可惜：「长时间的特写拍摄，食物都凉了变得不好吃了…」

演员车胜元日前出现在YT频道网路节目《今日的朱宇宰》中，与朱宇宰大玩ASMR，也聊到节目《一日三餐》，吐露其中的秘辛，还模仿自己的拍档柳海真。

当日朱宇宰在节目中提到，自己之前在收看《一日三餐》的时候，让毫无食欲的他也频临发疯边缘的食物，就是节目中出现的锅巴，此时车胜元却说，自己因为锅巴而感到有点恶心，说到这里还模仿起他的拍档柳海真在节目中的语气，相当搞笑。



朱宇宰提到《一日三餐》几乎包含了中餐、西餐、韩餐、面包类等等都做过，车胜元也说，能吃的食物几乎都做过了，朱宇宰也对於车胜元精通各式各样的料理，相当敬佩他的料理实力。但他也提出观众们也非常好奇的问题，就算是一般的厨师也都有自己擅长的领域，车胜元又是如何做到面面俱到呢？



车胜元则饰非常谦虚地表示，其实自己当然也不是样样精通，只是比起不常做料理的人，自己算是有很多经验，对於味道也很有记忆，譬如哪些食材混合起来会是什么样的味道，这些常识他可能比一般人多了一些。车胜元也提到食材与调味其实都有很多种味道，但辛奇与汤类这些料理的调味料变化并不太大，甚至只是所使用的食材不同而已。



车胜元也透露《一日三餐》让他最不喜欢的一点，就是必须花很多时间为食物拍摄特写镜头，因为他觉得食物就是应该热热的吃，再好吃的东西冷掉之后也会变得不好吃，而长时间的拍摄就会让食物变得冷掉，所以当他们吃的时候，一定没有刚做好时那么好吃，其实大家一吃下去表情也就说明了一切，这也是他作为料理者觉得可惜之处。



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