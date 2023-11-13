EXO D.O.首次演反派！有望搭池昌旭主演350亿巨制新剧《雕刻都市》：「小市民复仇」对上「眼神清澈的疯子」

据韩媒，EXO成员D.O.（都敬秀）与演员池昌旭将合作出演新剧《雕刻都市》，由《模范计程车》编剧吴相浩创作剧本、CJ ENM斥资350亿制作，而且是D.O.出道以来第一次正式演反派！

日间Sports独家报导，电视剧《雕刻都市》讲述某个平凡生活的男子，某天突然整个生活被人雕刻而堕入奈落，从地狱归来后展开血光复仇的故事。 电影《极速引爆》《亚马逊活命水》导演金昌柱与《模范计程车》（一、二季）《犯罪都市4》编剧吴相浩联手，CJ ENM电影事业部斥资350亿韩元制作。

池昌旭饰演因生活被操控而堕入地狱、向陷害自己的人复仇的男子。 池昌旭此前出演过吴相浩作家的电影《虚拟城市》，还特别出演过金昌柱导演的《极速引爆》，凭藉对制作团队的信赖决定加盟这部剧。



D.O.（都敬秀）饰演操控别人的生活、打造现实地狱的设计者。 D.O.近日离开出道11年来一直合作的SM娱乐公司，与经纪人共同创立新公司Company Soosoo，挑选新作品时对《雕刻都市》的剧本一见钟情。



D.O.出演过不少影视作品，包括《与神同行》、《百日的郎君》等等，在《记得你》演的反社会人格角色令人印象颇深，但当时只是特别出演青年时代，这一次才是正式挑战恶角。



池昌旭将在剧中展现从小市民变成复仇化身的过程，D.O.则将诠释「眼神清澈的疯子」，让人对二人的演技碰撞十分期待。



池昌旭目前和申惠善一起拍摄新剧《欢迎来到三达里》，杀青后就会立即进入《雕刻都市》剧组；D.O.除了《雕刻都市》之外还接到很多剧本邀约，正在慎重挑选下下部作品。目前两位演员公司都含蓄表示「正在积极讨论」，如果顺利，将在明年7月至9月开拍。

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