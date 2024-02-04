车太铉对《偶然成为社长3》争议道歉！美国篇有很多遗憾的地方，看完节目也进行反省

车太铉＆赵寅成在《偶然成为社长3》挑战在美国营运超市，播出期间一直保持4～5%的收视率，成爲热门话题，1日迎来超市最后一天营业日。
近日，车太铉通过所属社发表终映感想。车太铉：「这次的美国篇在企划、准备过程都很辛苦。要在广大的地方很难找到可以营运的地方，我想感谢制作组的努力，包括重新打造店铺、恢复成原来的样子等，还想对来美国一起辛苦的同事们说声谢谢。」
而《偶然成为社长3》在开播后，曾一些争议，像是语言能力不足和卫生问题等。车太铉也表达歉意，对因爲我们的失误而感到不便的观众们道歉，这次美国篇有很多遗憾的地方，因为自己英文不好，很后悔自己是不是挑战鲁莽的事情。因为沟通上比在韩国困难，所以比起上一季，好像没能更关心那里的居民，所以看完节目也进行反省。
车太铉接著说：「蒙特雷侨民们温暖的心让我很感动，事实上《偶然成为社长》的主人公是当地的居民。这次多亏他们，学到很多东西，想对一直给予温暖的蒙特雷侨民们说声谢谢，感谢你们让我留下美好的回忆。」最后他向喜欢节目的粉丝们和观众们道谢。
在《偶然成为社长3》结束后，车太铉的另一部综艺《公寓404》将在23日首播，他将与刘在锡、吴娜拉、梁世灿、BLACKPINK Jennie、李正河合作。这是一部超越时空的真实推理综艺，他们扮演公寓中的居民，以我们熟悉的空间和生活根据地的公寓爲背景，追踪异想天开的事情真相。
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