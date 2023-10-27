《偶然成为社长3》如何邀请超豪华嘉宾？赵寅成：毫不犹豫「跪下」，首播和韩孝周互动超甜！

《偶然成为社长3》的两位社长这次在美国开店，而华丽的兼职生阵容也成爲话题，包含第一季的朴宝英、高尔夫选手朴仁妃、第二季的韩孝周、朴秉恩、尹敬浩、林周焕，还有新加入的朴京林，金亚中等，令人期待！

制作发布会上被问到邀请兼职生的过程，赵寅成说：「会哭诉『没有你不行』并毫不犹豫地跪下。」车太铉也说：「对一个人说『只有你』，只要你来就行，以这种感觉拜托了。」两位社长还说回到韩国想请大家吃饭，但不是没有联系就是回避他们。



《偶然成为社长3》已经在昨晚开播，兼职生韩孝周、尹敬浩、林周焕也登场。韩孝周就问：「为什么会来到美国？怎么能叫我们大老远过来？」赵寅成也一直要带她参观环境，还拿了紫菜饭卷给她，而车太铉还「威胁」大家：「在这里的所有人都不能走，哪里都不能去！」这是血汗合约嘛～



之后，爲了购买营业用的材料大家开车出门，到了买水的店铺里，由於大家语言不通，韩孝周展现英语实力，让他们轻松地购买到水。前往下一个地点途中，车太铉就说：「如果少了孝周，我们应该什么都做不了？」尹敬浩接著说：「你不能走！」但是韩孝周却以「还有下一个日程」爲由拒绝了。随后，赵寅成就对大家说：「待会儿晚上...把她的护照都走。」韩孝周还表示你们都以为我是因为会讲英文才来这里，但我会来是因为我很漂亮，大家也马上跟著附和 XD



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